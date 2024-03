La insólita explicación del árbitro sobre la polémica en San Lorenzo-Godoy Cruz: “En campo vio que…”

Durante la jornada de este jueves, San Lorenzo y Godoy Cruz se pusieron al día. En el duelo correspondiente a la 9ª fecha de la Zona B de la Copa de la Liga, el Ciclón se impuso por la mínima diferencia ante un Bodeguero que perdió la oportunidad de dar un nuevo paso hacia la clasificación a playoffs.

La polémica fue un condimento más que presente en el Nuevo Gasómetro. Tras la demora en la revisación del gol de Cristian Tarragona (que fue anulado por el árbitro principal, pero convalidado a instancias del VAR), se vivió una particular situación en el área del dueño de casa.

uD83DuDEA8Andrés Gariano asumió su error y le pidió disculpas a #GodoyCruz al término del partido



uD83DuDC49uD83CuDFFEEl árbitro vio, en campo, que Braida llegó apareado con el delantero y “punteó”, sin intención, la pelota que agarra Altamirano



??Además, reconoce falta de diálogo con el línea Ascenzi. pic.twitter.com/QB7k1YjW0U — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) March 22, 2024

Godoy Cruz presionó la salida del defensor Braida, que ejecutó un claro pase atrás al arquero Altamirano, que alcanzado por Badaloni decidió tomarla con la mano en el borde del área chica. Pese al reclamo de todo el elenco mendocino, Andrés Gariano aplicó el ya conocido 'siga, siga'.

En este contexto, y teniendo en cuenta el revuelo que se armó en las redes sociales, quien se refirió a esta situación fue Germán García Grova: "Andrés Gariano asumió su error y le pidió disculpas a Godoy Cruz al término del partido. El árbitro vio, en campo, que Braida llegó apareado con el delantero y “punteó”, sin intención, la pelota que agarra Altamirano. Además, reconoce falta de diálogo con el línea Ascenzi", escribió el periodista.

El DT de Godoy Cruz habló sobre la polémica.

Otro de los que alzó la voz al respecto fue Daniel Oldrá. El Gato, en conferencia de prensa, aseguró que: "Sinceramente, no la vio. Por ahí el árbitro está distraído, está en otra jugada. Te digo la verdad, ni yo la vi. Me di cuenta que en un momento empezaron a protestar todos y no entendía por qué. Después la vi en la tablet".

"Tampoco quiero caer en esa situación. Fue un partido muy parejo que por momentos no jugamos tan bien, por otros jugamos bien. Pero no le puedo caer por esa situación al árbitro", sentenció el director técnico de Godoy Cruz, evitando caer en las críticas sobre el colegiado.