El fuerte dardo de Agustín Rossi a Hugo Ibarra tras su polémica salida de Boca: "Molestó, porque..."

Agustín Rossi rompió el silencio y volvió a hablar de su salida de Boca Juniors. El actual arquero del Flamengo dejó el club a principios del 2023 y no sin polémica, porque se produjo después de una extenuante y tensa negociación por la extensión del contrato.

De hecho, su partida se produjo después de la Supercopa Internacional en la que el equipo perdió con Racing en Abu Dabi, partido en el cual atajó Javier García y fue suplente Leandro Brey, por disposición del entrenador Hugo Ibarra, que reconoció previamente que quería "jugadores más comprometidos".

Para esa altura, Rossi ya había firmado un precontrato con Flamengo, club con el cual rompió ahora un récord de imbatibilidad. Sin embargo, en aquella oportunidad se terminó yendo a Al Nassr de Arabia Saudita, donde fue compañero de Cristiano Ronaldo. De hecho, aprovechó el mismo vuelo que lo llevó a la Supercopa a Emiratos Árabes para quedarse en Arabia Saudita y firmar.

Rossi ahora la rompe en Flamengo.

Ahora, en una entrevista con la señal de ESPN, Agustín Rossi se refirió a ese episodio en el que dejó Boca tras esa final, en medio de conflictos con el entrenador y la dirigencia. "No fue necesidad de un salto económico. Se había dado justo el vuelo a Emiratos, me tocó viajar y el día anterior me entero que no iba a jugar. Uno siempre con las ganas de disputar una final. Cuando llega la conferencia en ese momento Ibarra dijo que decidió eso porque no iba a estar con la cabeza en Boca y quizá molestó un poco porque no fue así", apuntó.

Luego, amplió: "Si hubiera tenido algún otro tipo de problema hubiera sido en el momento que salieron palabras cruzadas entre el representante, el presidente Ameal y el Consejo".

Finalmente, agregó: "Yo mantuve la cabeza en Boca. Después, sí por cuestiones que él creyó que no estaba para jugar es un tema de él. No fue por un salto económico, sino más por la chance de poder jugar sabiendo que en Boca no. Fue deportivo".