Un entrenador de la NBA afirmó que la liga está en peligro por las apuestas

El mundo de las apuestas está en franco ascenso en el mundo del deporte y ya se pueden observar algunos coletazos negativos de este boom que se apoderó de fanáticos, deportistas y la sociedad en general.

Pero de a poco algunos límites se van traspasando, y en eso hizo foco J.B. Bickerstaff, entrenador de Cleveland Cavaliers, que se expresó en contra de las apuestas y de lo que se está generando en la NBA. "Yo mismo he tenido situaciones en las que personas que se dedican a apostar consiguen mi teléfono y me envían mensajes sobre que saben dónde vivo o sobre mis hijos. Es un juego muy peligroso", denunció.

Los Cavs marchan terceros en la Conferencia Este. (Foto: @jbbickerstaff)

"Estamos caminando por una línea muy fina. Añade mucha presión y supone una distracción para los jugadores, árbitros o cualquier persona involucrada en los partidos. Tenemos que ser cautelosos a la hora de decidir qué tan cerca queremos tener este mundo. Trae consigo muchas cosas. Muchas veces, la gente apuesta el dinero con el que se costea la vida, y hay una serie de emociones fuertes que nacen de esa situación. Creo que tenemos que tener cuidado y proteger a los involucrados", añadió visiblemente preocupado.

Para finalizar, Bickerstaff se refirió a la manera de vivir un partido que tienen los fanáticos a partir de las apuestas deportivas. "No hay duda de que ya hemos cruzado una línea. Ya me ha pasado muchas veces estar en mitad de un partido, que nos pongamos por ejemplo 11 arriba, y que haya gente que me grite que deje a los titulares en pista para que mantengamos esa ventaja porque es la apuesta que han hecho. Entiendo que hay una parte que es puramente un negocio, pero sinceramente pienso que hemos llegado demasiado lejos", cerró.