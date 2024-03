Oriana Sabatini reveló qué decisión tomo Dybala con los compañeros de la Selección en su casamiento

Oriana Sabatini se va a casar con Paulo Dybala. El futbolista de la Selección argentina le propuso casamiento en una escena más que esperada por la cantante, en la Fontana di Trevi de Roma. Tras esa escena, la fecha ya está en el aire: el 20 de julio en el Dok Haras de Exaltación de la Cruz, a unos kilómetros de Pilar.

Mirá el video

En un mano a mano con el programa LAM, la actriz y cantante dio detalles de la organización del casamiento y hasta reveló una lista de jugadores de la Selección argentina que ya confirmaron que serán parte del evento, quería después de la Copa América y antes de los Juegos Olímpicos.

Ante la pregunta de si todos los campeones del mundo estaban invitados, Oriana Sabatini señaló: "Sí, creo que sí. ¿Soy sincera? Empezamos a hacer la lista en noviembre del año pasado. Yo no la volví a ver, así que no sé quién viene y quién no viene. Yo le dije a él que se encargue, porque seguramente Paulo (Dybala) tenga menos invitados que yo".

Oriana se casará con Paulo Dybala el 20 de julio. (Foto: Instagram Oriana Sabatini)

Al frente de la organización del casamiento estará la expareja de Diego Maradona, Claudia Villafañe, que trabajará con el reconocido pastelero Damián Betular para la elaboración de la torta principal.

En el mismo programa, la futura esposa de Paulo Dybala dio más detalles del evento: "Arranca temprano, porque como hay ceremonia y es invierno queremos que haya un poco de sol. Queremos aprovechar lo lindo del lugar, que es un campo enorme y abierto".

Además, confesó que habrá dos artistas y uno fue elegido por Dybala. "Va a haber interrupciones. El que yo elegí, porque nos pusimos de acuerdo para elegir uno cada uno, no sé si es top pero para mí es lo más top. Es lo que yo quise desde que soy pendeja. Yo quería que en mi casamiento tocara esta persona".