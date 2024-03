La llamativa declaración de Oldrá tras la polémica en San Lorenzo-Godoy Cruz: “Para mí, el árbitro es de los…”

Con polémica, pero San Lorenzo sacó adelante un partido complicadísimo ante Godoy Cruz, que se plantó en el Nuevo Gasómetro, jugó de igual a igual aún con imprecisiones y no pudo alcanzar el gol. Si lo hizo el Ciclón, en el segundo tiempo, tras un cabezazo de Cristian Tarragona que no había sido cobrado por el juez Andrés Gariano.

Aquí surgió la primera duda de la noche, porque a instancias del VAR, administrado por Franco Acita, el offside cobrado anteriormente fue anulado y el gol se convalidó. Sin embargo, la gran polémica de la noche surgió luego, cuando Braida dio un claro pase al arquero Altamirano, que la tomó con las manos dentro del área, presionado por Badaloni. El juez no cobró el tiro libre indirecto, que le iba a dar una chance clara de empate al Tomba.

Mirá el video

Los jugadores de Godoy Cruz se mostraron muy enojados apenas finalizó el partido con el juez, protestaron unos minutos hasta que se marcharon a los vestuarios. Sin embargo, con mucha más templanza, el entrenador Daniel Oldrá lejos estuvo de reclamar por la jugada. En cambio, lanzó elogios para el árbitro.

Sobre la jugada puntual, señaló: "Sinceramente, no la vio. Por ahí el árbitro está distraído, está en otra jugada. Te digo la verdad, ni yo la vi. Me di cuenta que en un momento empezaron a protestar todos y no entendía por qué. Después la vi en la tablet".

Luego, agregó: "Tampoco quiero caer en esa situación. Fue un partido muy parejo que por momentos no jugamos tan bien, por otros jugamos bien. Pero no le puedo caer por esa situación al árbitro".

Finalmente, fue consultado si le gustó o no el arbitraje de Garino y Oldrá fue más allá: "Del árbitro no puedo decir nada. Para mí, el que dirigió hoy es uno de los mejores del fútbol argentino. Se habrá equivocado, pero me parece que es uno de los árbitros jóvenes que tiene mucho futuro en el fútbol argentino. Ustedes lo habrán visto mejor, yo algunas cosas no las pude evaluar tanto hasta que no las vuelva a repasar. Pero lo digo de verdad, no se lo pude decir antes, pero creo que es uno de los que mejor dirige en el fútbol argentino".