La fuerte confesión de Erviti sobre Riquelme y su renuncia a Boca tras la final de la Libertadores 2012

Walter Erviti fue parte del equipo de Boca que llegó a la final de la Copa Libertadores en 2012 y cayó derrotado por Corinthians. Luego del dolor por la final perdida, el aquel entonces capitán Juan Román Riquelme anunció su sorpresiva renuncia al Xeneize.

A 12 años de aquel partido, el exfutbolista que fue titular esa noche compartiendo el mediocampo con Pablo Ledesma, Leandro Somoza y el propio Riquelme, reveló detalles sobre aquel momento en el que el ahora presidente de la institución de la Ribera dejó helados a los hinchas con sus declaraciones post 0-2 en Brasil y el impacto negativo que eso provocó.

El paso de Erviti por Boca.

"Jugamos esa final con la convicción de que estábamos a la altura de poder competir contra un gran equipo. Sentimos un golpe muy duro cuando nos empataron sobre la hora en la Bombonera porque sabíamos que ganando, en la revancha las cosas cambiaban", declaró Erviti con respecto a los dos partidos ante el Timao.

Luego, se refirió a lo que sucedió con Riquelme y la previa a la bomba que tiró post partido: "Nosotros no teníamos ningún tipo de información, ni él había hablado con nosotros. Estábamos acostumbrados a los rumores a su alrededor. No sabíamos nada y estábamos pendientes del partido".

"Román es una persona muy particular cuando empieza a vivir y a sentir el partido. Cómo te lo transmite, ser la voz de mando adentro del vestuario, cómo lidera. Y era el mismo de siempre. Entonces no había manera de suponer que estaba pasando algo raro", confesó el ahora entrenador.

Después de ese partido ante Corinthians, Riquelme habló con la prensa y sorprendió a todos con su decisión de retirarse del club: "Me siento vacío, no tengo más nada para darle al club. Es una decisión mía, soy hincha de este club y no puedo jugar a la mitad. Quiero estar con mi familia y comer asado con mis amigos. Voy a ver si ellos quieren que siga jugando, pero acá no va a ser".

Por último, muchos años después de una retirada que luego quedó en la nada, Erviti hizo una confesión sobre el impacto en el plantel luego de las declaraciones del ídolo de Boca: "Nos quedamos un poco helados, un poco sorprendidos porque nadie lo veía venir. Nadie estaba prevenido para algo así".