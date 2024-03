Atento, Scaloni: un gigante de Europa intentará seducir a Garnacho "a lo Cristiano Ronaldo"

Alejandro Garnacho es, sin lugar a dudas, uno de los jugadores con mayor potencial del fútbol argentino. El actual atacante del Manchester United se ha ganado un lugar en la consideración de Erik Ten Hag y, como si fuera poco, se va convirtiendo en una de las fijas en cada nómina de Lionel Scaloni para la Selección argentina.

Es por esto que no sorprende que los principales clubes del Viejo Continente posen sus ojos en él. En las últimas horas desde España aseguraron que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, tiene en mente una particular estrategia para lograr seducir al habilidoso futbolista de 19 años: "el plan Cristiano Ronaldo".

El portugués es el ídolo de Garnacho.

El portal Real Madrid Exclusivo informó que desde la Casa Blanca tienen preparada una reunión con Garnacho el próximo mes, cuando el Merengue visite Inglaterra para jugar contra el Manchester City, por los cuartos de final de la UEFA Champions League.

Según el mencionado sitio, Pérez y compañía tienen pensado seducir al hombre de la Selección argentina con una estrategia similar a la que utilizaron para contratar a Cristiano Ronaldo (ídolo personal del argentino), cuando pasó de los Diablos Rojos al club español a mediados del mes de junio del 2009.

Florentino Pérez sigue de cerca los pasos de Alejandro Garnacho.

Mark Goldbridge, periodista inglés de The United Stand, se refirió a esta bomba y descartó que Garnacho emigre en el corriente año: "No será en junio, pero me preocupa qué pueda pasar dentro de un año. En relación a esta historia, creo que es basura porque Garnacho está muy feliz en Manchester y el United no piensa en venderlo. No creo que sea real que vayan a reunirse, pero creo que si realmente quieren a Garnacho, será para 2025".

"Y si así lo quisieran sería un problema, porque son capaces de fichar a jugadores de 21 años y, si el jugador quiere irse y el dinero está bien, seamos honestos, no sabemos cuál es el futuro del club. ¿Qué vamos a hacer con Garnacho cuando alguien viene y ofrece 100 millones de libras? Porque si contratamos poco y vendemos mucho, no somos más que un Brighton glorificado", sentenció el británico.