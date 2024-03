La honestidad brutal de Oldrá tras el triunfo de Godoy Cruz ante Tigre: “No fue un partido que me…”

Godoy Cruz volvió a la victoria luego de dos partidos, se afirmó como líder y está muy cerca de concretar su clasificación a los cuartos de final de la Copa de la Liga. Sin embargo, para Daniel Oldrá, el equipo no tuvo una buena tarde y resaltó la falta de efectividad para poder cerrar el partido con Tigre disputado ayer en el Malvinas.

"No fue un partido que me gustó, pero bueno, por ahí estamos un poco priorizando más el triunfo que otras cosas. No lo terminamos de liquidar, entonces hasta el último tuvimos que estar sufriendo. En el fútbol argentino no hay nada fácil y nunca menosprecio a ningún rival. Sabía que iba a ser durísimo, porque aparte Tigre juega bien", explicó.

En la misma línea, agregó: "Hemos creado situaciones con 2 o 3 tiros en el palo, pero no estamos finos. Con equipos importantes no se puede regalar nada y si manifestamos esto seguro que lo terminamos pagando. A veces trato de ser efusivo para que ellos se den cuenta que hay algo que no está bien... no siempre cambio la identidad que tenemos, porque nos ha llevado a este lugar”.

Luego se refirió a cómo encarará el tramo final de la fase inicial: “La prioridad siempre es el equipo y con San Lorenzo el miércoles veremos los que mejor estén... todavía queda un trecho bastante largo, lo fundamental es que el equipo siga en este lugar en la tabla. Si Godoy Cruz está en este lugar es porque es un gran grupo humano que saben lo que quieren. Si Godoy Cruz llega al éxito va a ser por el gran plantel de futbolistas que tiene”.