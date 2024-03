Carlos Alcaraz se consagró campeón en Indian Wells y realizó una profunda confesión: "Pasé meses complicados"

Carlos Alcaraz volvió a ganar un título luego de nueve meses y en sus declaraciones tras llevarse el Masters 1000 de Indian Wells, realizó una conferencia de prensa en la que se sinceró e hizo una fuerte confesión.

El español superó este último domingo a Daniil Medvédev por 7-6 y 6-1 y levantó un trofeo luego de su última gran conquista en Wimbledon, en julio del 2023. Luego, pasó varios momentos flojos hasta que pudo asentarse y conseguir este logro.

Alcaraz había conseguido su último título en Wimbledon.

"Es difícil expresarlo con palabras porque he pasado por unos meses muy complicados. Digamos que me ha costado encontrarme a mí mismo en estos dos últimos meses", reveló el español que dejó por un momento la enorme sonrisa que mostraba después de la victoria ante el ruso y se puso serio para contar sus intimidades.

"No disfrutaba en la pista, no era yo mismo, así que fue difícil para mí. Significa mucho para mí levantar este título, porque he superado los problemas de mi cabeza, muchos problemas físicos", continuó el murciano, admitiendo que atravesó por situaciones difíciles hasta volver a levantar un trofeo.

Alcaraz también se refirió a algo particular que le pasó consigo mismo en Indian Wells: "Ha sido muy especial por eso, no porque no haya ganado ninguno desde Wimbledon. Es algo que no me importa, se trata de los sentimientos, no me importa ganar o no torneos, se trata de disfrutar del tenis una vez salga a pista. Es lo único que cuenta. Por eso estoy realmente contento, me he encontrado a mí mismo en este torneo".

Por último, un Carlitos muy profundo cerró la conferencia contando lo que se lleva del torneo que pudo defender: "He aprendido que puedes superar todos los problemas que tengas, sin importar cuáles son, si crees en ti mismo, tienes un muy buen equipo a tu alrededor y trabajas duro, puedes conseguirlo todo. Esa es la lección más valiosa que me llevo de este torneo".