Turismo Carretera: Julián Santero venció a Mariano Werner y se quedó con una accidentada carrera en Viedma

Julián Santero y el Ford Falcon pudieron con el Ford Mustang de Mariano Werner. El mendocino realizó una maniobra justa en la primera vuelta para tomar la punta de la competencia y luego, con una defensa impecable y sin cometer errores, aguantó al campeón del Turismo Carretera para conseguir una nueva victoria y así quedar como líder del campeonato.

Así, el piloto nacido en Guaymallén alcanzó su 8º triunfo en 88 carreras en la máxima y la 5ª en 58 participaciones con Ford. Curiosamente, el subcampeón 2023 del TC tuvo como escolta a Werner en 3 de sus últimos 4 triunfos: "Tuvimos un ritmo increíble. Una gran largada, con Mariano respetándome, algo que agradezco y felicito".

"Lo más difícil fue defenderme en los relanzamientos (fueron tres) porque sabía que Werner me iba a atacar siempre. Feliz porque cumplimos el objetivo principal que es ganar para poder ser campeón. Y lo hicimos temprano, de buena manera y con un buen ritmo. Ojalá tenga la regularidad para pelear el título", dijo Santero apenas concluyó la cita que se llevó a cabo en Viedma.

Werner, en tanto, expresó: “Quiero felicitarlo a Julián porque me pasó muy bien en la largada. Me voy muy conforme con lo que hicimos el fin de semana. En un tramo de la carrera se me ensució mucho el parabrisas por el aceite que derramó el auto de Santero y no podía ver bien en los internos. De todas formas el resultado es muy positivo”.

Marcos Quijada, de una gran remontada, finalizó en el tercer lugar y le dio el primer podio al Camaro. En el certamen, Julián acumula 82.5 puntos, seguido por Esteban Gini (74), José Manuel Urcera (68.5), Werner (68) y Lautaro de la Iglesia (57,5). La 3ª fecha del Turismo Carretera se disputará entre el sábado 6 y domingo 7 de abril en el autódromo de Centenario (Neuquén).