Boca no pudo sostener la ventaja y perdió la final de la Copa Libertadores Sub 20 con Flamengo

Boca Juniors perdió este domingo, ante Flamengo de Brasil (1-2), la final de la Copa Libertadores Sub 20 que se disputó en el estadio Domingo Burgueño Miguel de Maldonado y que tuvo a Juan Román Riquelme como invitado especial.

El equipo conducido por Silvio Rudman se quedó con el subcampeonato.

El "Xeneize" comenzó en ventaja por un gol de Ignacio Rodríguez de cabeza a los 4 minutos del primer tiempo, pero los dirigidos por Silvio Rudman no pudieron sostener el resultado y el elenco brasileño lo dio vuelta con los tantos de Shola, a los 23 de la misma etapa, y de Lloran a segundos del descanso.

Con la presencia del presidente Juan Román Riquelme en el estadio, Boca no pudo cosechar el bicampeonato en un encuentro que tuvo como polémica principal un notorio planchazo de Lucyan sobre Jerónimo Campos que no fue sancionado ni con falta, dado que el juez no vio la infracción ni fue llamado por el VAR.

De esta forma, el Flamengo se coronó campeón de la Copa Libertadores sub-20 por primera vez en su historia. Por otra parte, este sábado el Rosario Central se subió al podio de la Libertadores sub-20 tras vencer por 1-2 al Aucas con tantos de Samuel Beltrán y de Leonardo Ruiz.