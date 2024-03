La dolorosa afirmación de un joven piloto sobre su futuro en la Fórmula 1: "Todavía me siento como un..."

La temporada 2023 de la Fórmula 1 solamente tuvo un cambio en uno de sus 20 asientos, generando cierta agitación en el paddock. El equipo Alpha Tauri apostó por Nyck de Vries, pero pronto dieron un giro inesperado al expulsarlo para traer de vuelta a Daniel Ricciardo, quien apenas unos meses antes había dejado McLaren y fue rescatado por Red Bull.

Sin embargo, el regreso a las pistas del piloto australiano no estuvo exento de incidentes, ya que sufrió una fractura en la mano en Zandvoort, lo que llevó a la temporal incorporación de Liam Lawson y las actuaciones del neozelandés en Países Bajos y Qatar fueron sorprendentes, llegando incluso a sumar puntos en Singapur.

Liam Lawson habló a corazón abierto.

Sin embargo, estos resultados no le aseguraron su continuidad en una de las butacas de Red Bull y sigue siendo piloto de reserva. Esto resultó paradójico, considerando que durante esas cinco carreras demostró ser el segundo piloto más sólido de la marca, solo por detrás de Max Verstappen, algo que también sorprende al joven piloto que realizó una sincera reflexión.

"Honestamente, no hay un cronograma establecido para mi futuro. Obviamente, no hay nada escrito en piedra con respecto a mi futuro. Básicamente, para mí, se trata de estar preparado y, con suerte, tendremos alguna oportunidad. Todavía me siento como un novato", señaló.

Luego, en la misma línea, agregó: "Básicamente [mi labor este año] será trabajo en simulador y luego ir a todas las carreras con el equipo como piloto reserva. Cada piloto, al menos a este nivel, tiene suficiente confianza en sí mismo para estar en la Fórmula 1; hay que tenerla incluso para acercarse. Pero es diferente porque obviamente siempre imagino cómo sería pilotar en la Fórmula 1”.