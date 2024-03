Turismo Carretera: el dramático momento que vivió un equipo tras incendiarse el camión que llevaba a los autos

El camión que transportaba al Dodge Challenger de Juan Martín Trucco y al Chevrolet de Nicolás Impiombato se incendió este jueves por la noche en el kilómetro 498 de la Ruta Provincial Nº51 cuando se dirigía hacia Viedma para disputar la 2ª fecha del Turismo Carretera y TC Pista. Ambas unidades habrían sufrido daños.

Mirá el video

Según informó el sitio 'En Línea Noticias', el siniestro se produjo cerca de las 21 horas en el empalme Querandíes en dirección a la localidad bonaerense de Laprida y debió ser combatido por 3 dotaciones de bomberos. El citado medio compartió un video en las redes sociales y explicó los motivos del siniestro.

"De acuerdo a lo que pudo averiguar En Línea Noticias en el lugar, en la campana de freno del semirremolque al bloquearse una rueda provocando que el fuego se propague al interior del transporte afectando las trompas de los autos y otros componentes, pero al menos a simple vista sin dañar los vehículos", explicaron.

Además agregaron que "por la alta temperatura y tratando de sofocar el siniestro los tres ocupantes del camión sufrieron quemaduras y lesiones leves, por lo que fueron atendidos en el lugar por personal médico de Loma Negra en una ambulancia del Sistema Público de Salud".

Otra imagen del momento. (Foto En Línea Noticias)

Uno de los primeros en hablar al respecto fue Rodolfo Di Meglio, quien atiende el Dodge de Trucco, que confesó no conocer la magnitud de los daños. “La verdad es que hay mil versiones. Unos me dicen que se quemó, otros que se chamuscó. Otro que se quemaron las gomas adentro del auto. Francamente no lo sé”, expresó el reconocido preparador.