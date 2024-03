Revelan qué dos selecciones pesadas podría dirigir Guardiola cuando se vaya de Manchester City

Pep Guardiola ha demostrado desde el principio de su carrera como entrenador que está entre los mejores del mundo. Desde su exitoso paso por el Barcelona, donde alcanzó la cima, hasta su tiempo en el Bayern Múnich y el Manchester City, ha logrado convertir a sus equipos en algunos de los más temibles a nivel mundial.

A medida que se acerca el final de su contrato con los Citizens, a tan solo una temporada de distancia, el entrenador catalán ha comenzado a considerar la posibilidad de incursionar en el ámbito internacional. Recientemente, en una entrevista con ESPN, Guardiola confesó su sueño de dirigir una selección y enfrentarse a los grandes torneos.

Pep con Fernandinho en el City.

“Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir esto. No sé cuándo, dentro de cinco, diez, 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador“, explicó el entrenador.

A medida que se aproxima junio de 2025, fecha de finalización de su contrato con el Manchester City, los rumores sobre esta posibilidad se intensifican día a día. Fernandinho, quien fue dirigido por Guardiola, compartió su opinión al respecto durante una entrevista en el podcast de Denilson, discutiendo sobre dónde visualiza al entrenador trabajando en un futuro.

“Es difícil decir que Brasil esté a la cabeza. Existe la posibilidad de que Guardiola pueda entrenar a Brasil, pero creo que hay otros equipos que posiblemente lo tengan como entrenador en el futuro. No creo que España. El tema de Catalunya y España… ya sabes cómo es“, descartó, pero luego aportó dónde cree que podría entrenar: “Yo apostaría por Inglaterra. Es donde está, conoce a los jugadores y todo. Y tal vez Países Bajos. Su padre en el fútbol, ¿Quién es? (Johan Cruyff)“.