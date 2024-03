La estremecedora confesión de John Wall, estrella de la NBA: "Si no fuera por mis dos hijos, me habría suicidado"

Lejos de sus noches de brillo en la NBA, John Wall volvió a dejar a todos perplejos. Esta vez no fueron sus grandes asistencias ni sus tiros decisivos. Esta vez fue por la impactante confesión que realizó en el podcast conducido por Udonis Haslem y Mike Miller, en el que reveló que tuvo dos intentos de suicidio.

El base fue una de las grandes estrellas de la liga hasta hace unos años, mientras vestía los colores de Washington Wizards. Fue pick uno del Draft 2010, elegido por el club de la capital estadounidense, y participó de cinco All Star Game. Pero un largo derrotero de lesiones empezó a cambiar el curso de su carrera.

"Tato de decirle a la gente que el tema de la salud mental es muy serio. Tuve que ir a buscar un terapeuta después de eso. Si no fuera por mis dos hijos, me habría suicidado. Me puse una pistola en la cabeza dos veces y mucha gente cercana a mí, mis amigos en ese momento, no lo sabían", reveló en la charla con los dos ex basquetbolistas.

John Wall y Bradley Beal formaron una gran dupla en Washington, cuando el base era una de las estrellas de la NBA. (Foto: @johnwall)

"Para mí, todo sucedió muy rápido. En el lapso de tres años, pasé de estar en la cima del mundo a perder casi todo lo que me importaba. En 2017, estoy saltando sobre la mesa del locutor en Washington después de forzar el séptimo partido en la serie contra Boston, y soy el rey de la ciudad. Pienso que soy un mago de por vida... Un año después, me rompí el tendón de Aquiles y perdí el único santuario que he conocido: el juego de baloncesto. Terminé con una infección tan grave por las cirugías que casi tuve que amputarme el pie. Un año después, perdí a mi mejor amiga en todo el mundo, mi madre, por cáncer de mama", continuó explicando Wall.

Con 33 años y sin club, tras ser cortado la temporada pasada por Houston, el base busca una nueva oportunidad en el mundo de la NBA, y vuelve a sacudir el mundo deportivo recordando la importancia de la salud mental.