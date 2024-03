NBA: Denver se ilusiona con los increíbles trucos de Nikola Jokic

No fue una noche fácil para los Denver Nuggets, que tuvieron que apelar a su chapa de campeón para revertir un encuentro que pintaba muy cuesta arriba. Además el vigente monarca de la NBA tiene un as bajo la manga, llamado Nikola Jokic, que apareció en su esplendor para llevar a su equipo a la victoria ante Toronto, por 125 a 119.

Con el resultado abajo por 21 puntos en el tercer cuarto, el Joker sacó sus mejores trucos y se puso al hombro a los Nuggets. Terminó en su planilla con un triple-doble, con 35 puntos, 17 rebotes y 12 asistencias. Además robó seis balones, cuatro de ellos en el último parcial, para terminar de redondear otra excelente actuación.

Jokic, ganador dos veces del MVP de la temporada, viene en un enorme nivel y apunta a repetir el título conseguido durante el último año a nivel como colectivo. En ese sentido, Denver atraviesa una gran racha ya que ganó nueve de sus últimos 10 juegos, y se puso como escolta de Oklahoma City Thunder en la conferencia del Oeste.

Mirá el video

Jamal Murray, el gran aliado de Jokic

El base canadiense fue otro de los que empujo el carro de los campeones de la NBA, y apareció en el momento caliente del juego para imponer su presencia. El organizador terminó con 26 puntos y 12 asistencias.

"Sabíamos que nuestra energía era mucho mejor en la segunda mitad que en la primera y que eso nos devolvería a la pelea por el partido. No sé en qué momento nos pusimos por delante, me distraje. Lo cierto es que hicimos un buen trabajo al no estar pendientes del marcador, sino simplemente de jugar duro", finalizó Murray.