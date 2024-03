El sincericidio de Mascherano sobre Japón y su frustrado regreso a River: "Sentía que..."

La relación de Javier Mascherano con la gente de River se rompió por completo cuando decidió regresar al fútbol argentino vistiendo la camiseta de Estudiantes de La Plata. El volante, tras jugar en el fútbol de Asia, aceptó la propuesta del Pincha y desde ese momento no hubo vuelta atrás ya que su actitud en la final del mundo en Japón había molestado a los hinchas.

En aquel partido, que terminó con victoria de Barcelona y con el recordado pedido de disculpas de Lionel Messi tras marcar uno de los goles, el Jefecito fue ovacionado por los fanáticos pero él no los saludo. Eso dolió mucho y, en diálogo con el diario Olé, reconoció su error y volvió a explicar qué lo llevó a tomar esa decisión.

Masche contó su arribó a Estudiantes y su no vuelta a River.

"Estoy recontra agradecido a River por todo lo que me ha dado. Me he equivocado en aquella final de Japón por no saludar, expliqué los motivos y no me excusé, sino que reconocí equivocarme. Hay gente que lo entendió y mucha que no", confesó.

Luego, en la misma línea, agregó: "En esa entrada en calor, me repetía: 'Tratá de no irte, de no comprometerte emocionalmente, porque te vas a mandar una cagada, estás jugando de central. Que no sea justamente hoy que perdemos por culpa tuya'. Venía pensando eso desde que (Lucas) Alario le metió el gol a los japoneses (Sanfrecce Hiroshima) en la semifinal".

En la extensa charla, entre otros temas, habló de su frustrado regreso: "Cuando River me buscó allá por 2015, todavía sentía que tenía cuerda para seguir en Barcelona. Era titular y uno de los capitanes. Después, no podés pretender que el club te quiera cuando vos querés. Volví a Estudiantes porque quería seguir jugando y fue el que me llamó. No hay otra cosa. Es más, en ese momento mi posición estaba recontra cubierta por dos jugadores que son ídolos totales como Enzo Pérez y Leo Ponzio"