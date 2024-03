La bronca de Simeone tras la dura eliminación de Atlético de Madrid en la Copa del Rey: “Tenemos que ser más…”

Tras haber dejado en el camino al Real Madrid y Sevilla, el sueño del Atlético de Madrid en la Copa del Rey llegó a su final. El Colchonero sufrió un categórico 3-0 en contra ante Athletic Bilbao (4-0 en el global) y quedó a un paso de poder llegar al partido definitorio del certamen.

Tras la dolorosa caída en condición de visitante, Diego Simeone enfrentó los micrófonos y realizó su análisis de lo sucedido en el campo de juego: "Es un equipo que me gusta, gente fuerte que sostiene bien la pelota, que lucha todas las pelotas. Compiten muy bien. Quizás no merecieron ganar en el Metropolitano, pero hoy fueron mejores que nosotros".

Las palabras de Diego Pablo Simeone tras el encuentro disputado en San Mamés. pic.twitter.com/23OejvllXt — Atlético de Madrid (@Atleti) February 29, 2024

"No han sido goles de contragolpe al espacio, no fue cuestión de velocidad sino de habilidad de ganar el duelo. De Wiliams contra Mario (Hermoso) y del otro Williams (Nico) anticipando a los defensas. Eso es velocidad mental, no velocidad de carrera. Resolvieron con velocidad las jugadas que tuvieron en ataque, trabajaron muy bien", añadió el Cholo.

A la hora de hablar sobre los aspectos a mejorar en su equipo, Simeone explicó: "Preocupa mejorar en la contundencia en las dos áreas, cuando careces de ello es mas difícil. La realidad pasa dentro de las áreas y tenemos que ser más fuertes porque tenemos los jugadores para hacerlo en defensa. Y en ataque tranquilidad, confiamos en todos los jugadores que tenemos".

Para finalizar, sin darle mayores vueltas al asunto, el DT del Atlético de Madrid sentenció: "Hay que felicitar al rival porque lo hizo bien y mereció ganar. Ahora nosotros a trabajar y a pensar en el Betis".