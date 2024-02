El insólito desafío que Gorosito les planteó a Guardiola y Kloop en el fútbol argentino: “Me encantaría que vengan y…”

El inicio del nuevo ciclo de Néstor Gorosito en el banco de suplentes de Tigre está muy lejos de ser el esperado. En sus tres presentaciones el Matador sumó apenas un punto de nueve disponibles y hasta el momento no ha logrado marcar goles en (igualó 0-0 ante Sarmiento y cayó con Racing y Boca).

Mientras analizaba el mal presente que atraviesa el equipo de Victoria, Pipo aprovechó para dejar clara su postura con respecto a las diferencias que existen entre el fútbol local y el del Viejo Continente. “Dirigir en Europa es 100 veces más fácil que acá”, soltó el director técnico.

“Yo a veces a ustedes los escucho decir: ‘¿Pero por qué no juegan cada tres días?’. Ellos van en avión y vos acá no podés concentrar porque no hay guita para la concentración, tenés que ir después de la merienda así te ahorras una o dos comidas”, añadió Gorosito sobre este aspecto.

Posteriormente, el DT de Tigre desafió a los mejores del mundo a tener una experiencia en la Liga Profesional: “Yo quisiera que todos los técnicos de excelencia en Europa vengan para acá, que dos minutos antes del partido no sabes si un jugador está habilitado para jugar. Me encantaría que Jürgen Klopp venga y dirija un ratito a Riestra. Que venga a dirigir acá, que pruebe acá a ver si es tan fácil como allá”.