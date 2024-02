La durísima respuesta de Mascherano a quienes lo critican como DT: “Capaz que tienen suerte y me…”

La Selección argentina Sub 23 necesitaba de una victoria de manera imperiosa, porque le permitiría quedar bien parada en la tabla de la fase final del Preolímpico, pero apenas empató 3 a 3 con Paraguay y si bien sigue teniendo chances de clasificar que depende de sí mismo, la situación se complicó más de la cuenta.

El entrenador Javier Mascherano intentará conducir al equipo hasta la clasificación y evitará, así una nueva decepción deportiva en su historial como DT de las divisiones menores de Argentina.

De hecho, estas decepciones como la eliminación en el Sudamericano Sub 20 que le quitó la chance de jugar el Mundial de la categoría, la que recuperó cuando la AFA se postuló como organizadora del evento. Luego, en ese mismo Mundial, que a pesar de ser local no pasó los octavos de final.

Tras cada una de estas eliminaciones, Mascherano ha ofrecido su renuncia a la AFA. De hecho, una fue prácticamente indeclinable, hasta que tuvo que interferir Lionel Scaloni, DT de la Mayor, junto con Lionel Messi, para convencerlo de seguir.

Tras el partido en el Preolímpico, este jueves fue nuevamente consultado por esas críticas y el DT no tuvo pelos en la lengua para poner su continuidad en duda. "Queda un partido y después capaz tienen suerte y me queda un solo partido. Esa es la única palabra. Yo no puedo estar pensando en lo que dicen de mí. Trato de dar lo mejor, acepto las críticas desde donde vengan y como vengan. Si la gente me critica es porque deben pensar que no lo hago bien, y es su opinión, está bien. La realidad es que solo me enfoco en tratar de dar lo mejor de mí para ayudar a los jugadores a conseguir el objetivo".