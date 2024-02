Las picantes declaraciones del Pulpo González sobre su relación con Almirón en Boca: “El fútbol siempre da revancha”

El paso de Jorge Almirón por Boca dejó un sabor agridulce. El director técnico estuvo a un paso de conquistar la Copa Libertadores tras 16 años de sequía en el club, pero también fue duramente criticado por las actuaciones de sus dirigidos dentro del campo de juego.

Además, su relación con los referentes del plantel no parece haber sido la ideal. Este lunes, tras retornar al gol, Darío Benedetto apuntó contra el actual DT de Colo Colo a la vez que elogió a Diego Martínez: “Hacía rato que no teníamos un técnico que conviva con el equipo, que hable con el que está pintado o con el que juega todos los partidos".

El mediocampista se prepara para su debut en Unión Española.

Pero esto no fue todo. Pulpo González, quien emigró de Boca en el actual mercado de pases, siguió la línea del Pipa. El mediocampista, actual jugador de Unión Española de Chile, se refirió a los pocos minutos que sumó a lo largo de la temporada pasada.

"La decisión en ese momento fue de Almirón y la respeté. Pero en dos semanas tengo revancha con él, así que tendré que demostrarle que sigo vigente, que sigo bien y el fútbol siempre te da revanchas", expresó en su diálogo ante los micrófonos de DSports Radio, haciendo referencia al debut de su equipo ante Colo Colo en el torneo local.

Sobre su paso por Boca, González añadió: "me tocó estar en el club en que siempre uno sueña, del que uno es hincha, poder vivir el día a día desde adentro y es algo magnífico, no podría explicar con palabras. Traté de ser lo más profesional posible, quizás me tocó estar más afuera de la cancha, pero intenté respetar a la institución y a mis compañeros".

Para finalizar, el Pulpo se refirió a los rumores que hablan sobre su estado físico, tras la cantidad de lesiones que ha sufrido a lo largo de su carrera: "Si tengo que volverme a lesionar por defender el escudo de Unión Española, lo voy a hacer, no pasa nada después si no cobro. No tengo problemas".