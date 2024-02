La pregunta que “cansó” a Bielsa tras el 3-3 entre Uruguay y Argentina: “No le interesa a nadie”

Luego del entretenido empate ante la Selección argentina, Marcelo Bielsa habló sobre el funcionamiento de la Sub 23 de Uruguay y respondió de una manera muy particular a una pregunta recurrente de la prensa del vecino país. Al entrenador le pidieron que envíe un mensaje para quienes no confían en su proyecto y el argentino no dudó en dejar en claro su postura.

“Cuando se evalúa una actuación, se evalúan muchos aspectos. En la mayoría, el saldo es positivo. Recibimos muchos goles, sí. Ya lo hecho dicho. La relación merecimiento - puntos obtenidos, como usted bien dice, no le interesa a nadie”, expresó sin levantar la vista hacia donde estaba el cronista.

Luego, en la misma línea, agregó: “Por un lado, deberíamos haber obtenido más puntos de los que conseguimos. Por el otro, recibimos una cantidad de goles evitables que nos hubieran permitido agregar más puntos".

También fue consultado sobre la posibilidad de que algún juvenil integre la mayor en el corto plazo:“Hay que ver cómo evolucionan en sus clubes y competencias los jugadores que más han destacado dentro del equipo de Uruguay, y, en función de eso, compararlos con los que están, y ver si superan a los que tienen por delante para merecer un espacio”.

"Respecto a las promociones, voy a repetirlas textualmente. Hay jugadores que destacaron. Vamos a seguir su trayectoria en los clubes y en las competencias, y, si superan a los jugadores que ya están conformando el grupo, tendrán su espacio, porque esa es la ley del fútbol: que el ciclo lo ocupen los que más destacan”, cerró.