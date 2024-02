La explosiva chicana de Demichelis a Diego Martínez tras el 1-1: “Si yo como DT de River termino con…”

El partido terminó. El clásico del fútbol argentino finalizó en empate 1 a 1 y solo queda pospartido. Análisis, evaluaciones del rendimiento de cada uno y por qué no, frases picantes. Una de ellas la dejó el propio entrenador de River, Martín Demichelis, que quiso marcar una diferencia entre su planteo y el del entrenador de Boca, Diego Martínez.

Todo pasó luego de que el entrenador millonario confirmara cuál es la sensación tras el encuentro. "Amargura, por no haber podido cerrar lo que buscábamos. Nosotros no salimos a empatar, queremos ganar siempre, especialmente los clásicos", aseguró.

Sobre el partido, definió: "En un momento nos pusimos en ventaja, no aprovechamos las que tuvimos. Después, cuando el rival nos empata tuvimos algunas ocasiones más, sin haber sido extremadamente superior. El fútbol no se mide con la vara del merecimiento pero creo que River mereció un poquito más. Hay que estar tranquilos por el gran esfuerzo del plantel. No nos vamos contentos, pero si tranquilos por el esfuerzo, el sacrificio".

En ese momento, se refirió al rival y su planteo. Principalmente sobre el final del partido con el ingreso de Fabra, que se sumó a Blanco, Valentini, Figal, Lema, Advíncula y Blondel a una línea defensiva y de volantes de marca. "Diego Martínez es un DT que respeto y que seguro le va a dar un sentido a su equipo. Pero si yo como entrenador de River termino el partido con siete defensores, seguramente no esté respetando la historia de River", sentenció.

Finalmente, agregó: "Por más que ponga un equipo extremadamente ofensivo, puedo perder. Pero nosotros intentamos ser siempre protagonistas. Hoy con Barco, Nacho, Echeverri y dos delanteros rápidos, tratamos de darle un estilo de juego al partido. Por momentos estuvo, por momentos el rival nos cerró caminos. No sé ellos el objetivo, el planteo o si estarán contentos o no. Nosotros con el empate obviamente no".