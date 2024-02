Los 3 “borrados” por Diego Martínez en la lista de convocados de Boca para visitar a River

El defensor, Marcos Rojo, y el volante Pol Fernández finalmente quedaron al margen de los convocados por el DT de Boca, Diego Martínez, para el superclásico con River ya que no lograron recuperarse de sus lesiones aunque hay otros tres nombres que tampoco aparecen en la lista y que han perdido bastante terreno: Norberto Briasco, Vicente Taborda y Juan Ramirez.

Sin embargo, el entrenador decidió brindarle la oportunidad de regresar a la lista a Marcelo Weigandt, quien está inmerso en un conflicto con la dirigencia liderada por Juan Román Riquelme debido a que aún no ha renovado su contrato.

uD83DuDD1C ¡uD835uDDE3uD835uDDE5uD835uDDE2´uD835uDDEBuD835uDDDCuD835uDDE0uD835uDDE2 uD835uDDE3uD835uDDD4uD835uDDE5uD835uDDE7uD835uDDDCuD835uDDD7uD835uDDE2!



? #CopaSurFinanzas

uD83CuDD9A River Plate

uD83DuDDD3 Domingo 25/2

uD83DuDD59 17:00

uD83CuDFDF Mâs Monumental#DaleBoca uD83DuDD35uD83DuDFE1uD83DuDD35 pic.twitter.com/Wuji1audAS — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 23, 2024

Después de seis partidos fuera de la convocatoria, el Chelo tendrá la oportunidad de participar en el Superclásico, lo que sugiere claramente la formación que Martínez dispondrá: el dúo que se establecerá en el sector derecho (tanto en defensa como en el mediocampo) estará compuesto por Lucas Blondel y Luis Advíncula.

Pero lo que sigue llamando la atención es la ausencia de Taborda, algo que provocó la reacción de los hinchas en las redes sociales contra el director técnico, aunque no se olvidaron de los miembros de la Comisión Directiva, ya que desde ambas partes le pidieron que no se marchara porque tendría oportunidades. Sin embargo, todavía no se dieron.

Sobre el equipo que pondrá en el Monumental, Martinez tendría 10 jugadores definidos y la posible formación para el domingo sería: Romero; Advíncula, Lema, Figal y Blanco; Blondel o Saralegui, “Equi” Fernández, Medina y Zenón; Cavani y Merentiel. Este sábado el “Xeneize” tendrá el último entrenamiento de cara al partido con el “Millonario”, en donde se ultimarán los detalles.