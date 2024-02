La incómoda respuesta de Almirón sobre el motivo de su renuncia a Boca: “No tengo por qué…”

El ciclo de Jorge Almirón en Boca terminó muy lejos de lo esperado. Tras caer ante Fluminense en el estadio Maracaná, el director técnico presentó su renuncia y no siguió al frente del equipo en los últimos partidos de la temporada pasada, donde el Xeneize intentó clasificar por tabla anual a la actual edición de la Copa Libertadores (no lo logró y jugará la Sudamericana).

Este jueves, ya dirigiendo al Colo Colo de Chile, el DT retornó al país para el partido de su equipo ante Godoy Cruz en el marco de la segunda fase clasificatoria del certamen continental. Tras el triunfo en la ida, la llave se cerrará el próximo jueves en Chile, el técnico enfrentó los micrófonos de TyC Sports y se refirió a su salida de uno de los clubes más importantes del mundo.

Almirón habló sobre su renuncia al puesto de director técnico de Boca.

Al ser consultado sobre esto, Almirón interrumpió la pregunta y respondió: "Cuando estoy en un lugar hablo, me pongo de acuerdo o no y después tomo decisiones. No tengo porqué explicar nada. Estoy en un lugar, hablo todo y cuando me voy... lo que sigue. Estoy enfocado totalmente en el club donde estoy".

"Estoy contento con el proceso, arrancamos un equipo nuevo. Colo Colo es un equipo muy grande. Después lo otro, uno siempre tiene que tomar decisiones en la vida. Las hablo con la gente que tengo que hablar y nada más. Cuando me voy le deseo lo mejor a todos, porque siento que así debe ser", sentenció quien supo dirigir a Boca durante el pasado año.

El técnico de 51 años llegó a Boca el 10 de abril de 2023. En total dirigió 43 partidos, en los cuales logró 17 victorias, 13 empates y la misma cantidad de derrotas. Su mayor logro fue el subcampeonato de la Copa Libertadores. Tras el resultado adverso en el Maracaná, el 5 de noviembre Almirón dio un paso al costado en sus funciones.