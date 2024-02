El sorpresivo elogio de Gaby Milito a Diego Martínez en Boca: "Va a ser un equipo muy..."

Gabriel Milito es más que un entrenador del fútbol, que ha pasado por tres clubes como Estudiantes, Independiente y Argentinos Juniors. Su trayectoria como jugador y sus buenos pasos como DT lo erigieron en una especie de referente del fútbol local a quien, cada vez que le toca hablar, se le consulta por distintos temas de la actualidad.

Si hay uno de los temas que en el mundo Boca interesa y tiene vigencia, es la falta de efectividad de Edinson Cavani, el jugador con más trayectoria que tiene el fútbol local pero quien atraviesa un mal momento en el área rival. Consultado sobre el delantero uruguayo, Milito expresó: "Son momentos. Nadie va a discutir la trayectoria de Cavani. Creo que es un jugador con una jerarquía y unas condiciones tremendas. Pero el fútbol argentino tiene su dificultad".

Mirá el video

Además, explicó: "También creo que es un goleador y los delanteros tienen que tener situaciones de gol para hacerlos. Lo preocupante no es que no haga los goles sino que no las tenga. Cavani tiene situaciones y muchas las crea por sus movimientos, por sus diagonales, sus desmarques. Después puede estar fallando en la definición pero eso es algo que siempre tuvo y son momentos de los delanteros. No creo que lo pierda. Ya meterá goles".

Para intentar justificar su argumento en cuanto a las ocasiones de gol, Milito dejó un sorpresivo elogio para su colega DT de Boca: "Va a tener más chances, porque este Boca con Diego Martínez va a ser un equipo muy propositivo, que hoy está dando sus primeros pasos, pero con el tiempo va a jugar muy bien. Con el tiempo va a generar muchas situaciones de gol y bajo estas circunstancias de jugar mucho más al ataque, tanto Cavani como los otros delanteros de Boca van a tener muchas ocasiones de marcar goles".

"Son momentos. A veces se cree que por el nombre hay que marcar pero el nombre solo es el respaldo de la carrera. Lo importante son las condiciones y luego hay momentos. A veces estás dulce y no sabés por qué hacés goles y otros en los que tenés el arco cerrado y te cuesta mucho hacer goles. Esto lo digo porque dormí al lado de mi hermano (Diego Milito, delantero) durante 20 años. Lo aprendí de él y es así. Pero nadie duda de la jerarquía de Cavani. Lo goleador que es. Creo que va a hacer goles hasta el último día de su carrera. Pero a veces hay rachas. Se te cierra el arco y perdés un poco de confianza pero marcás uno y volvés a tener confianza y ese acierto de cara al gol", cerró Milito.