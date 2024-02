Alerta en Boca: un defensor titular se entrenó diferenciado y un delantero abandonó la práctica

Alerta en Boca a cuatro días de una nueva edición del Superclásico: un defensor titular se entrenó diferenciado, un delantero abandonó la práctica y un referente está prácticamente descartado para el domingo.

Cristian Lema no se entrenó a la par de sus compañeros por una sobrecarga, que igualmente no le impediría estar presente en el Monumental. Por otra parte, por un golpe en su rodilla, Darío Benedetto no pudo finalizar el entrenamiento de este miércoles.

Alerta en Boca en la previa al Superclásico.

Estos dos imponderables se sumaron a los casos de Marcos Rojo y Luca Langoni, quienes volvieron a trabajar diferenciado. En el caso del zaguero central, su vuelta a las canchas finalmente no se produciría ante River.

Según informó Marcos Bonocore en TNT Sports, serán titulares Chiquito Romero, Luis Advíncula, Cristian Lema (en caso de que su sobrecarga no se lo impida), Nicolás Figal, Equi Fernández, Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Hay seis jugadores que pelean por tres lugares: Lucas Blondel, Nicolás Valentini, Frank Fabra, Lautaro Blanco, Jorman Campuzano y Cristian Medina. En caso de que juegue Valentini, Boca irá con línea de cinco, aunque es poco probable. Fabra y Blanco son las dudas, mientras que si entra Blondel, Advíncula pasaría al mediocampo por la derecha.

El Superclásico se jugará el próximo domingo 25 de febrero a las 17 horas en un Monumental repleto para vivir el partido más importante del fútbol argentino.