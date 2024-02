El particular posteo del Chelo Weigandt tras ser relegado nuevamente por Martínez en Boca: "No dejes que..."

Quedó claro que la decisión de Diego Martínez, apenas asumió en Boca, fue darle la chance a todos los integrantes del plantel a mostrarse para evaluar su rendimiento. Sobre todo durante los amistosos ante Gimnasia y Tiro de Salta y Estudiantes de Caseros, donde rotó bastante. Sin embargo, con cinco partidos oficiales ya jugados, los relegados y tenidos en cuenta ya comienzan a diferenciarse.

La última convocatoria en Boca dejó demostrado quién es quién. Los regresos de Equi Fernández, Medina y Cavani fueron suplidos por tres ausencias llamativas, la de Norberto Briasco y Juan Ramírez, ambos por decisiones futbolísticas. Tampoco está, nuevamente, el lateral Marcelo Weigandt que no ha sumado ni un minuto en la temporada.

El lateral derecho está relegado, detrás de Luis Advíncula y Lucas Blondel. Sin participación en el equipo en lo que va de la temporada, no descarta una salida en le próximo mercado de pases. De hecho, su contrato finaliza en diciembre próximo y no descarta negociar como agente libre a partir de mediados de año, considerando que no avanzan las negociaciones por una renovación.

El posteo de Weigandt.

En el medio, Weigandt utilizó las redes sociales para dejar un mensaje motivacional que bien puede explicar su situación actual. Acompañado por una foto suya en los entrenamientos, escribió: "Haz que tu sonrisa cambie el mundo pero no dejes que el mundo cambie tu sonrisa".

Más allá de su falta de continuidad, al lateral de Boca se muestra feliz durante la práctica. En el último mercado de pases fue sondeado por Independiente. Las opciones de dejar el club del cual es hincha, están latentes.