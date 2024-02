Díaz Acosta: “Jugué el mejor tenis de mi vida”

Guillermo Coria , Gastón Gaudio , Juan Mónaco, David Nalbandian, Diego Schwartzman y Facundo Díaz Acosta. El Argentina Open acaba de sumar un nuevo campeón local a los registros de sus 24 ediciones. Sorpresa o no, fue ampliamente el mejor de la semana. Ganó sus cinco partidos sin perder sets y obtuvo su primer título ATP, en casa y ante su público. ¿Mejor? Imposible.

“Estoy un poco en shock, sobre todo cuando veo los campeones que hubo este torneo. Todavía no caigo; hoy voy a festejar con mi familia. Jugué el mejor tenis de mi vida esta semana”, declaró en su primera respuesta en conferencia de prensa, sin dimensionar lo que había logrado.

En 2023, Díaz Acosta le ganó al local Tomás Barrios Vera en la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que le aseguró la condición de seleccionable para París 2024. Aquel día tuvo todo el público en contra y, aún así, lo sacó adelante. En un contexto diferente pero también en una final, confesó que recordó varias veces ese partido durante la definición ante Jarry.

Temple de campeón, el zurdo y su equipo, liderado por Mariano Monachesi, intentaron normalizar y quitarle peso a lo que se jugaba este domingo en el Court Guillermo Vilas: “Preparamos el partido como uno más, sacándole la tensión de que era una final. Me enfoqué en la táctica, antes y durante el partido. Intenté bancarme a mí mismo cuando cometía errores”, describió el nuevo 59° del mundo, que la semana que viene jugará el ATP 500 de Río de Janeiro, porque así es la vorágine del tenis.

“No sé si estoy soñando o qué. No entiendo toda esta movida”. Una ovación histórica en la cancha, aplausos en la sala de prensa, autógrafos y fotos por doquier. Una catarata de regalos y compromisos. La inconsciencia de un joven, que vivió una semana en una nebulosa, en el buen sentido de la palabra, y se metió en el selecto grupo de campeones del Argentina Open.

Alivio, felicidad, plenitud. La mezcla de emociones de Facundo Díaz Acosta, conquistador del Argentina Open. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi)

“Soy un pibe normal que juega al tenis”, le había dicho Díaz Acosta a MDZ en exclusiva, luego de su victoria en la primera ronda. Aún ni se imaginaba todo lo que vendría después, pero sí lo había soñado toda su vida. Desde hoy hasta el último día de su carrera, el Court Central Guillermo Vilas se rendirá a sus pies y lo ovacionará cada vez que pise el polvo de ladrillo del Buenos Aires Lawn Tennis Club.

No logré revertir las incomodidades que me planteó Facu, con pelotas muy pesadas. Fue una semana de mucho desgaste en los cuatro partidos. No me sorprendió, sabía que estaba jugando a un gran nivel. No logré hacerle daño. Si lograba quebrar en el primer game podría haber sido un partido diferente, pero así es el tenis.