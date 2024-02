La fuerte respuesta de Batalla al presidente de San Lorenzo tras su ida del club: “No mientan, no me fui por…”

Cuando Augusto Batalla se fue de San Lorenzo, a principios de año, se generó todo una turbulencia en el club, porque se trataba de un jugador trascendental para el Gallego Insua, en la víspera a un año en el que se compite Copa Libertadores.

El por entonces flamante presidente del club, Marcelo Moretti, había hablado sobre la salida de Batalla, quitándose todo tipo de responsabilidad. "A él le hicimos una oferta que económicamente era mejor que la de Granada. Con River ya teníamos un acuerdo, es una decisión personal. Nadie está por encima del escudo", contó, en diálogo con el programa Manija Azulgrana.

Batalla era referente y capitán de San Lorenzo en su salida. (Foto: archivo)

Lo cierto es que mucho se habló luego sobre el motivo de la salida del arquero y capitán del equipo, tras las declaraciones de Moretti, hasta que el propio Batalla terminó aclarando, este viernes, que no se trató de un tema económico.

En diálogo con radio La Red y casi sin que se lo preguntaran, aclaró: "No había hablado antes por muchas situaciones, más que nada por San Lorenzo y el mercado de pases. No quería ser influyente para nada. Con respecto al tema de San Lorenzo, no le mientan a la gente, yo no me fui por algo económico, no fue así. Solamente quería aclarar eso porque soy un tipo que va con la verdad y no me gusta que se mienta sobre mí"

Cuando le preguntaron por qué pensaba que se había hablado tanto al respecto, Batalla expresó: "No se porque se habló eso. Quería aclararlo yo. Se que la gente de San Lorenzo lo sabe por las muestras de cariño que me da todo el tiempo".

La frustrada vuelta a River

Sobre por qué nunca regresó a River, su primer club y el que lo formó como futbolista, expresó: "Franco (Armani) ocupa un lugar muy importante en la institución, durante estos años se lo ha ganado. Me pone contento por él porque es una gran persona. Fácticamente no se porque no volví pero sí se que Franco ocupa un lugar importante y tenernos a los dos no era lo más conveniente. Va por una cuestión de rendimientos".