El mea culpa del periodista Pablo Giralt tras el enojo de Marcos Rojo por sus duras palabras: “Reconozco que fue desafortunado”

"Rojo no puede jugar el Superclásico porque lo van a bailar. Lo digo ahora con antelación para que no queden dudas. Hoy lo tenés a Lema que está bien, a Figal que está bien, a Valentini que jugó un gran Preolímpico. No está Rojo para jugar un clásico", fueron las palabras que soltó Pablo Giralt en la pantalla de TNT Sports.

Luego del particular análisis que realizó el periodista, Marcos Rojo no dudó en salir al cruce a través de sus historias de Instagram. Compartiendo el reel en las historias de su cuenta de Instagram, el capitán y referente del Xeneize escribió: "La falta de respeto que manejan algunos "periodistas" en este país es increíble. ¿Pablo Giralt, qué sabés lo que yo creo? Sé muy bien la edad que tengo y el recorrido. Pedazo de fenómeno".

El ida y vuelta entre Marcos Rojo y Pablo Giralt en Instagram.

A esta historia, ya conocida, se le sumó un nuevo capítulo. El último. Por la misma vía en la que el futbolista del Xeneize apuntó contra sus polémicos dichos, el reconocido periodista respondió y ofreció públicamente sus disculpas. La imagen no tardó en volar por las redes.

"Reconozco que la expresión fue desafortunada y la expresión fue en un marco futbolero. Y en tu lugar, yo me hubiera enojado también. Espero aceptes mis disculpas", escribió Giralt, el encargado de relatar el paso a paso de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Mientras tanto, Marcos Rojo volvió a entrenar a la par de sus compañeros. El defensor dejó atrás el desgarro sufrido el pasado 13 de enero ante Gimnasia y Tiro de Salta, cuando se lesionó en la entrada en calor, y se ilusiona con llegar en condiciones al superclásico ante River, del 25 de febrero.