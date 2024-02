La explosiva sentencia de Rafa Nadal sobre el reclamo de las tenistas por igualdad salarial con los hombres: "Si Serena Williams..."

Desde hace unos años, el debate de la paridad salarial entre hombres y mujeres a trazado a todos los deportes y en especial a los de alta competencia. En el tenis, por ejemplo, se hacen esfuerzos por alcanzar la igualdad en el prize money (premios por ganador) de los torneos.

Algunos Master 1000 como Indian Wells, Miami o Madrid comparten los montos para la ATP (varones) y la WTA (mujeres). De hecho también el calendario. Sin embargo, hay otros eventos donde aún no se produce esto, como en Roma, que en el año pasado entregó casi la mitad en premios a las mujeres del total recibido por los hombres.

Sobre este proceso opinó este jueves nada menos que Rafael Nadal, histórico número uno y ganador de 22 Grand Slam. “No soy hipócrita. No quiero decir cosas que me son fáciles de decir y no pienso. La inversión para mí debe ser la misma para hombres y mujeres. Las oportunidades, las mismas. Y los sueldos, ¿los mismos? No”, señaló.

Para justificar su argumento, agregó: “Lo que es injusto es que no haya igualdad de oportunidades. Si me preguntás si soy feminista, decime qué es ser feminista. Si me decís que ser feminista es que un hombre y una mujer tengan las mismas oportunidades, soy feminista”.

En diálogo con la periodista española Ana Pastor para La Sexta, Nadal concluyó: “Claro que quiero igualdad, pero la igualdad no reside en regalar. Reside en que, si Serena Williams era más que yo, quiero que Serena gane más que yo. Si llena los estadios y genera más pues yo no quiero que yo, por ser Rafa Nadal, gane más que ella. Eso es lo que veo. Yo quiero la igualdad”.