¿Cuándo fue la última vez que Carlos Alcaraz perdió ante un argentino?

Se acabó la espera. Este jueves, no antes de las 18.30hs, Carlos Alcaraz (N°2) comenzará su búsqueda del bicampeonato al Argentina Open cuando enfrente a Camilo Ugo Carabelli (134°) en el Court Guillermo Vilas.

Contra una de las Cenicientas del torneo -el pupilo de Carlos Berlocq atravesó la clasificación y ganó en su estreno en el cuadro principal-, es español tendrá su primer partido ante un argentino en el ATP de Buenos Aires, donde defiende el título de 2023.

En todos los escalones del profesionalismo, el doble campeón de Grand Slam acumula 15 victorias y tres derrotas cuando tuvo un albiceleste en frente. ¿Su última caída? Hace casi tres años, en el circuito Challenger (segundo circuito en importancia).

Su verdugo fue el santiagueño Marco Trungelliti, que lo derrotó por 7-6 (5)y 6-3 en la segunda ronda del Challenger de Gran Canaria II, en marzo de 2021. En ese entonces, Alcaraz coqueteaba con el ingreso al Top 100 y finalmente lo lograría dos meses más tarde.

A nivel ATP, el único que lo eliminó de un certamen fue Federico Coria. Río de Janeiro 2020, el primer torneo de Carlitos en el circuito mayor, fue la cita. El argentino, mucho más experimentado por esos días, ganó la batalla de octavos de final por 6-4, 4-6, 6-4. Días atrás, el pupilo de Juan Carlos Ferrero había conseguido su éxito estreno en el circuito grande ante su compatriota Albert Ramos Viñolas.

Francisco Cerúndolo y Carlos Alcaraz, en Queen´s 2023. (Foto: @francerundolo)

Los torneos ITF (ex Futures) son la primera escala del circuito profesional. Por su precocidad y ascenso meteórico, Alcaraz sólo disputó nueve de estos torneos; ganó tres de ellos. Cuando alcanzó su primera semifinal, en el M15 Palmanova, se topó nada menos que con Francisco Cerúndolo -mejor argentino del ranking- actual, quien le ganó por 6-4, 6-2. Ese día, el porteño notó que en Carlitos había un jugador especial.

Entre sus triunfos más destacados contra argentinos hay dos muy marcados: la final versus Diego Schwartzman en el ATP de Río de Janeiro 2022 -su primer título 500- y la definición del Challenger de Oeiras 2021 ante Facundo Bagnis, que le aseguró el ingreso al Top 100 con poco más de 18 años.

Historial completo de Carlos Alcaraz contra tenistas argentinos:

0-1 vs. Francisco Cerúndolo y Marco Trungelliti

1-1 vs. Federico Coria

4-0 vs. Facundo Bagnis

2-0 vs. Sebastián Báez y Juan Pablo Ficovich

1-0 vs. Tomás Etcheverry, Andrea Collarini, Juan Manuel Cerúndolo, Federico Delbonis, Diego Schwartzman y Juan Ignacio Londero