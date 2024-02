La palabra de José María Bianco en la previa al duelo ante San Telmo

Transcurridas las dos primeras fechas de la Primera Nacional, Gimnasia no ha podido sumar su primera victoria, producto de una derrota en casa ante Defensores de Belgrano sobre la hora y un empate ante Chaco For Ever en condición de visitante. La victoria se está haciendo esperar para su flamante entrenador, José María Bianco, que inició su segundo ciclo con la institución Mensana y apunta a llegar a lo más alto.

El Lobo jugará el próximo lunes en el Legrotaglie frente a San Telmo, un equipo que le trae grandes recuerdos al técnico Blanquinegro (dirigió al Candombero el año pasado y logró salvarse del descenso en la recta final). Bianco habló este miércoles con MDZ y dejó entrever sus sensaciones tras las primeras dos fechas del certamen:

"Para mí es un partido muy especial, ya que es un club que siempre me ha tratado muy bien. Allí logramos salvarnos del descenso en la última jugada del campeonato (el triunfo agónico por 2-1 ante Deportivo Morón significó el descenso de Flandria), por lo que enfrentarlo es algo importante, siempre. Sin embargo, ahora representó a Gimnasia y tengo que hacer un buen papel".

Noticias Relacionadas Gimnasia empató ante Chaco For Ever y sumó su primer punto del torneo

Luego, el adiestrador de Gimnasia enfatizó acerca del buen rendimiento que tuvo el plantel: "Estoy muy conforme a pesar de no haber ganado hasta el momento. Tuvimos un viaje larguísimo a Chaco con 20 horas de ida y 20 horas de vuelta, pero el equipo respondió de la mejor manera y ahora están todos a disposición para el próximo partido".

En cuanto a los puntos por mejorar, José María Bianco dijo: "Hay que trabajar aún más la pelota parada a favor. Teniendo jugadores como Sbuttoni, Padilla, Meritello y Silba es una picardía no sacar ventaja en este aspecto, por lo que aún queda mucho por trabajar en los entrenamientos".

El Lobo jugará ante San Telmo el próximo lunes a partir de las 22 en el Legrotaglie con el objetivo de sumar los primeros tres puntos y dejar atrás la mala racha en este inicio de la Primera Nacional.