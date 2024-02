La contundente frase de Enzo Fernández sobre el rumor de una salida del Chelsea: “Salgo a…”

Enzo Fernández metió un golazo en el triunfo de Chelsea en la Premier League ante Crystal Palace por 3-1 y tras la gran victoria de su equipo, el volante se quedó hablando con la prensa para desmentir rumores acerca de su salida del equipo inglés.

"No sé de dónde salieron esos rumores. Habían hablado en las redes sociales. Salgo a desmentir totalmente eso, no me quiero ir de Chelsea, estoy muy bien acá. Estoy muy bien con mis compañeros, con el cuerpo técnico, con la gente del club", aseguró el exfutbolista de River.

Enzo Fernández continuará en Chelsea. (Foto: @enzojfernandez)

También expresó su situación actual en los Blues: “Desde el primer día me trataron de maravilla, estoy muy agradecido. Más allá de lo que pase futbolísticamente, soy un agradecido y estoy feliz en Chelsea. Seguiré hasta que ellos quieran”.

"La Premier es muy exigente, hay muchos equipos que juegan bien, y hay que estar siempre preparados. A lo largo de la temporada, en la Premier hemos tenido altibajos que en la copa no, y por eso hoy en día estamos un poco lejos de los primeros puestos. Pero falta mucho, confiamos en nuestro trabajo y en el nuevo equipo. Día a día estamos mejorando para poder cumplir el objetivo, queremos jugar Champions el año que viene", cerró Fernández.

Con la última victoria en la liga inglesa, el Chelsea marcha décimo en la tabla de posiciones, a dos puntos del Newcastle que en este momento, es el último que ingresa en la zona de clasificación a las competiciones europeas.