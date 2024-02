El adiós a un campeón: Delbonis culminó su carrera en el Argentina Open

En 2016, el tenis se transformó en un deporte más justo cuando, por fin, Argentina ganó la Copa Davis. Federico Delbonis jugó el mejor partido de su carrera y ganó el quinto punto de la serie, el más significativo en la historia del tenis nacional. Completó el heroico triunfo de Juan Martín del Potro ante Marin Cilic para que ellos dos, Guido Pella y el capitán Daniel Orsanic levanten la Ensaladera de Plata. “Fue lo más lindo que me tocó vivir. Gracias a Dios formé parte de eso”, rememoró en su última conferencia de prensa.

Siete años y dos meses después de aquel inolvidable hito del 27 de noviembre de 2016, el azuleño jugó el último partido de su carrera. Recibió un Wild Card para disputar el cuadro de dobles junto a Facundo Bagnis (amigo desde el circuito junior); cayeron por 6-4 y 6-2 ante los españoles Roberto Carballes Baena y Jaume Munar.

Facundo Bagnis, el compañero de Federico Delbonis en su torneo de despedida. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

“Es lo que quería. Llegué a un punto en el que sentía que no me entrenaba como debería para revertir la situación. Tenía molestias, dolores diarios inaguantables (en la cadera). Fue una decisión completamente sana. Estando acá te pica el bichito de querer jugar, pero no tengo las herramientas físicas para hacerlo”, describió después de la derrota.

Por una disposición de ATP, que no quiere colocar partidos del cuadro de dobles en cancha central hasta semifinales, según explicó Martín Jaite, la despedida de Delbonis tuvo lugar en el Estadio 2, con su esposa y sus tres hijos presentes. Sencillo y humilde, comenzará una nueva etapa con sus seres queridos: “Lo que tengo en claro es que quiero tener tiempo para mí; participar más como padre y como marido. A mi familia y a mi esposa les tengo un agradecimiento eterno. Me rodeo de gente con la que me gusta estar y así seguirá siendo. Estoy muy bien”.

“Gracias por la Davis”, el mensaje de los niños para Federico Delbonis. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

Campeón de dos títulos ATP en singles, triunfos ante Roger Federer y Andy Murray, el puesto 33° como su mejor posición y con la heroica de la Copa Davis, entró a los libros de oro del tenis argentino. El “gracias por la Davis” de los niños en el Buenos Aires Lawn Tennis lo dice todo.