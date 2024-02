Carlos Alcaraz: "No me extrañaría que el Argentina Open se convierta en un ATP 500"

En 2023, Carlos Alcaraz (2°) se perdió el Abierto de Australia por una lesión en la pierna derecha y, en busca de recuperar ritmo de competencia, recaló en Buenos Aires para disputar el Argentina Open. Más allá de haber ganado el título, quedó maravillado con el público y la pasión por el tenis que hay en estas tierras. Por eso, no dudó y volvió al torneo para la edición 2024.

“Me encantó. Juan Carlos ganó aquí (Ferrero, su coach, fue campeón en 2010). Es un torneo muy bonito, la gente es maravillosa. La energía es especial. A los tenistas que no han venido a la gira sudamericana, les diría que la probaran porque no los defraudará”, remarcó, con una sonrisa de oreja a oreja.

“No me extrañaría que se convierta en un ATP 500. Hubo un cambio comparado al año pasado, que no lo veía para que suba de categoría. La organización a disposición, las pistas, todo muy bien. El público se involucra mucho y eso se agradece”, agregó Alcaraz. El Argentina Open se encuentra en busca de ese upgrade desde hace varios años y, en concordancia, el Buenos Aires Lawn Tennis Club (BALTC) ha sido remodelado y modernizado.

Carlos Alcaraz habló del sueño de ganar los Juegos Olímpicos. (Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ)

Los años de Juegos Olímpicos son especiales para el deporte y el tenis no es la excepción. Esta vez, con el plus de que se disputarán en París y en el Stade de Roland Garros, misma sede donde se desarrolla el segundo Grand Slam de la temporada. Y para Carlitos no es un torneo más. De hecho, es el gran objetivo de su 2024: “Si tengo que elegir entre ganar la Medalla de Oro y Roland Garros este año, me quedo con el Oro. Llevarlo a mi país sería un sueño cumplido”.

Por último, como es habitual en sus conferencias de prensa, el ganador de dos Majors recalcó cuánto lo motivan Novak Djokovic, Rafael Nadal y Roger Federer: “Soy ambicioso y eso me impulsa a buscar más títulos y elevar mi nivel. Ver a Nole y al resto ganando también me motiva. Intentar acercarme al Big 3… Soy un chico que sueña en grande”, cerró Carlos Alcaraz.