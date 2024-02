Juan Martín del Potro es una figura estelar del tenis argentino y, en su mejor momento, demostró que pudo haber estado en un lugar de privilegio también a nivel mundial. Sin embargo, las lesiones no lo acompañaron. Es uno de los pocos ganadores de Grand Slam que no sea del "big three" en su era y supo ser número 3 del mundo.

En el inicio de la competencia en el cuadro final del Argentina Open, otro de los ganadores de Major en la era Djokovic-Nadal-Federer se refirió a él. Se trata del croata Marin Cilic, que llegó con todo su nombre como respaldo pero fue eliminado en primera ronda ante Djere.

Cilic fue eliminado del Argentina Open. (Foto: Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi/MDZ)

"Absolutamente creo que el tenis fue injusto con Del Potro. Más que nada por todo lo que representó. Fue un jugador increíble que ganó el US Open 2009. Me acuerdo haber visto cuando regresó a su país y lo recibieron más de 150 mil personas siendo un icono para los jóvenes. También se convirtió en ídolo de muchos por la forma que tenía de comportarse dentro de la cancha. Y ni hablar que ganó la Copa Davis, la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río y más trofeos. Fueron muchas cosas y todo con los altos y bajos que vivió con las lesiones. Crecimos juntos y se podía ver de lo que era capaz", reconoció Cilic.

Sobre si era Del Potro un tenista que admiraba, agregó: "Siempre aprecié a los atletas argentinos, en general. Sé lo difíciles que son los tiempos que vive Argentina en términos económicos y ellos cuentan la historia del país, dado que muchos vienen de ciudades pequeñas, de zonas humildes y le muestran al mundo cuánto caracter, cuánto corazón y cuánto deseo hay en el país. Demuestran la fortaleza que tienen. Con los argentinos se ve que hay un plus aparte de ese talento y deseo que tienen cuando practican deporte".

Marin Cilic y Del Potro en la final de la Davis 2016. (Foto: Archivo NA)

Finalmente, Cilic se refirió a la que, probablemente, fue la derrota más dolorosa de su vida. Fue en la final de la Copa Davis 2016 que consagró al equipo argentino por primera vez en su historia. Croacia ganaba la serie 2-1 y Delpo perdía 2-0 en el segundo set. Pero se recuperó y Delbonis cerró la serie. "Post partido, en Croacia, mucha gente se me acercó cara a cara y me dijo 'debe ser el peor momento de tu carrera'. Obvio que se trató de una gran decepción, porque estábamos jugando en casa y estuvimos muy cerca de ganar. Pero, sinceramente, al día siguiente me sentí bien: sé que había dado lo mejor de mí en la cancha y el ganador terminó siendo Juan Martín, que había jugado un partido increíble. ¿Podría haber ganado? Creo que sí. Pero me quedo con que fue un gran momento del tenis: jugamos un tenis fantástico al mejor de cinco sets y el destino quiso que esa primera estrella fuera para Argentina", señaló.