Francisco Cerúndolo: “La de Córdoba fue una de las peores semanas de mi carrera”

Francisco Cerúndolo (Argentina, 22° del mundo) no tuvo el comienzo de temporada esperado. En sus primeros cuatro torneos del circuito ATP acumuló un triunfo y cuatro derrotas. En adición, no mostró su mejor tenis en la Copa Davis contra Kazajistán: le ganó a Dmitry Popko (338°), pero luego cayó ante Timofey Skatov (278°), el mejor jugador de la serie, que puso en peligro la clasificación de Argentina a las Finales 2024.

Al porteño se lo notó apagado en sus presentaciones, sin deslumbrar con derechas furiosas ni mostrando espíritu de lucha -excepto en los duelos ante el combinado asiático-. Cabe mencionar, a su vez, que estuvo enfermo durante las últimas semanas de 2023, sufrió una gripe que lo hizo perder siete kilos. Además, estuvo internado tres días.

Cerúndolo llegó como el máximo favorito en el ATP de Córdoba, pero se despidió demasiado rápido; en los octavos de final ante Jaume Munar (74°): “Fue una semana bastante mala, de las peores de mi carrera. No me hallé en el partido. Son cosas que pasan. No hay que hacer un drama cuando las cosas salen mal ni sentirse Dios cuando ganás”, remarcó.

Francisco Cerúndolo, en el ATP de Buenos Aires 2023. Foto: Argentina Open.

En Buenos Aires, sin embargo, el campeón de dos títulos ATP acumula una finales y dos cuartos de final. Actual líder de la camada de argentinos (Sebastián Báez y Tomás Etcheverry lo secundan), es la cara local del torneo: “Es lindo verse en el póster. Es un sueño jugar este torneo. No me genera presión ni responsabilidad. Me vengo sintiendo cómodo en las prácticas”, destacó el 22° del mundo, que debutará ante Daniel Altmaier (52°) o Facundo Díaz Acosta (95°) en octavos de final.

Cerúndolo incorporó a su equipo Franco Davín, el entrenador argentino más prestigioso. Si bien han trabajado juntos en la pretemporada y tienen contacto diario, el ex coach de Juan Martín del Potro y Gastón Gaudio cuando ganaron su respectivo Grand Slam se sumará en la gira por Estados Unidos de marzo, que protagonizan los Masters 1000 de Indian Wells y Miami.

El principal motivo de la inversión en Davín fue ajustar detalles para dar el salto al Top 10 pero, ahora, el diestro va paso a paso: “Es la aspiración de cualquiera. Ahora no es mi objetivo inmediato porque vengo teniendo semanas no tan buenas y debo reencontrarme con mi tenis para tener la estabilidad del año pasado”.