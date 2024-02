¿Cuándo debuta Alcaraz en el Argentina Open?

Carlos Alcaraz (España, 20 años) llegó este sábado a Buenos Aires para participar, por segunda vez en su carrera, del torneo más prestigioso de Sudamérica. Acompañado por Juan Carlos Ferrero, ex líder del ranking mundial y campeón de Roland Garros 2003, entrenó este domingo a puertas cerradas.

La única manera de que el español se vaya realmente contento de la Ciudad de la Furia es con el título bajo el brazo. Con el Mate y el bicampeonato en la mira, elevará la intensidad de sus entrenamientos a medida que se acerque su debut.

El revés de Carlos Alcaraz, fuerte y veloz. Foto: Argentina Open.

¿Cuándo? El jueves. El Niño Maravilla, Cameron Norrie (19°), Nicolás Jarry (20°) y Francisco Cerúndolo (22°), los cuatro mejores preclasificados, salen adelantados y no disputan la primera ronda, que se desarrolla durante el lunes y el martes.

Bueno gente, acaba de llegar ÉL uD83EuDD29 pic.twitter.com/8f9LYXI5Zm — IEB+ Argentina Open (@ArgentinaOpen) February 11, 2024

El estreno del dos veces campeón de Grand Slam -US Open 2022 y Wimbledon 2023- se estrenará en la sesión nocturna; resta por definirse si lo hará en el primer (no antes de las 18.30hs) o segundo turno (no antes de las 20hs).

Del otro lado de la red estará Juan Pablo Varillas (85°) o Camilo Ugo Carabelli (135°), que aseguró su lugar en el cuadro principal luego de vencer a Hugo Dellien (112°) la última ronda de la clasificación.