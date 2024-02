¿Qué pasó con Messi? El sospechoso posteo que Inter Miami publicó y borró a minutos de enfrentar a Al Nassr

El amistoso entre Inter Miami y Al-Nassr generaba mucha expectativa por ser el partido que enfrentaría, quizá por última vez, a Lionel Messi y a Cristiano Ronaldo. Sin embargo, la espuma bajó cuando desde el equipo de Arabia Saudita confirmaron que el portugués no sería parte del encuentro por estar afrontando los últimos días de la recuperación de una lesión. De esta manera, el argentino pasó a ser el principal protagonista del evento, pero algo muy extraño ocurrió minutos antes del inicio del juego.

Inter Miami publicó la formación del equipo dirigido por Gerardo Martino en sus redes sociales media hora antes del partido, con la gran sorpresa de que el argentino no formaba parte del once titular, pero al repasar el banco de los suplentes tampoco aparecía su nombre. Esta situación llamó muchísimo la atención y los diversos medios se hicieron eco de la noticia.

El primer posteo que realizó Inter Miami. (@InterMiamiCF)

Pero apenas unos minutos más tarde de que Inter Miami anunciara la baja del capitán argentino, la publicación original fue eliminada y se reemplazó por otra, que tuvo un cambio clave. Los once titulares fueron los mismos, pero el apellido de Messi apareció entre los suplentes.

Esta situación fue muy particular, dado que según se supo, el argentino no iba a ser tenido en cuenta por Martino por arrastrar una molestia en el bíceps femoral. Finalmente, por motivos que aún se desconocen, Messi terminó formando parte del banco de los suplentes.

La publicación que agregó a Messi entre los suplentes. (@InterMiamiCF)

Lógicamente, no es lo mismo que el ex Barcelona tenga la posibilidad de sumar aunque sea algunos minutos a que no esté ni convocado para jugar. Lo extraño es la desprolijidad con la que fue manejada esta situación, en medio de un partido por el que Arabia Saudita había desembolsado una gran suma de dinero. ¿Tema contractual, quizás?