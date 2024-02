¿Por contrato? El incómodo momento de Messi al ingresar cuando Inter Miami perdía 6-0 con Al Nassr

Lo que a priori se vendió como "The Last Dance", porque iba a ser el último enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, terminó con un gusto muy amargo. En primer lugar, porque el portugués fue el primero en no poder estar en el compromiso por lesión y porque como reacción, el Inter Miami decidió no incluir al 10 argentino en el 11 titular del amistoso ante Al-Nassr.

Mirá el video

De hecho, fue el propio club estadounidense el que comunicó a la audiencia de redes sociales que Messi no iba a estar ni en el banco de suplentes, en un primer posteo que luego eliminó de todas sus cuentas oficiales. Luego, subió otro en el que figuraba ya si entre las alternativas.

Mirá el video

Mientras se desarrollaba el partido, con el 10 en el banco, el resultado -para nada anecdótico- comenzó a abultarse en favor del equipo árabe. Sobre el cierre del encuentro, el marcador ya indicaba 0-6 cuando el entrenador Gerardo Martino decidió hacer una modificación: dispuso el ingreso de Lionel Messi y la salida de Leonardo Campana.

En más de una ocasión Messi dijo preferir ingresar a un partido que ser titular y que lo reemplacen, pero no era de imaginarse que el mejor jugador del mundo ingresaría cuando apenas restan 8 minutos para el tiempo cumplido, más los 5 que terminó adicionando.

El primer posteo que realizó Inter Miami, confirmando la ausencia de Messi. Luego lo borraron. (@InterMiamiCF)

Todo parece indicar que su tardío ingreso responde a una necesidad contractual que asumió el Inter Miami, club que sabe que los amistosos no se cobran de la misma manera con el 10 en cancha que sin él. La escasez de minutos, sin embargo, puede deberse a una necesidad de no fatigar al futbolista. Además, no existía la motivación que implica la presencia de Ronaldo.

El 10 ingresó con un gesto de absoluta seriedad el cual sólo interrumpió para saludar a un jugador rival que le tendió la mano. Luego, intervino en un par de situaciones desatando el delirio de los simpatizantes. De hecho, hasta tuvo tiempo para rematar al arco pero fue bloqueado por la defensa. El partido llegó a su fin y Messi acumuló 13 minutos más de ritmo de competencia, lo que parece poco premio considerando el costo de quedar involucrado en la goleada.