¿Boca o River? En pleno sorteo del Mundial de Clubes, el conductor argentino confesó de quién es hincha: "Un saludo a..."

Andrés Cantor es una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo en español en los Estados Unidos. Con su icónico grito de "¡Gooooool!", se convirtió en la voz más popular del fútbol para millones de aficionados. Durante el sorteo del Mundial de Clubes 2025 en Miami, Cantor sorprendió al revelar públicamente su pasión por Boca Juniors.

Al conocerse que el Xeneize compartirá grupo con Bayern Múnich y Benfica, el periodista no ocultó su emoción. "Saludos a Juan Román Riquelme, el presidente de nuestro club, y a Marcelo Delgado y Raúl Cascini, que nos representan aquí", comentó entre suspiros mientras Ana Jurka, la coconductora le hacía gestos de que respirara profundo. Este momento reforzó el vínculo que Cantor tiene con su equipo de infancia y generó repercusiones entre los fanáticos de Boca.

Minutos luego de la ceremonia, Gastón Edul, el periodista enviado por TyC Sports para la cobertura del evento, entrevistó a Andrés Cantor, quien no ocultó su pasión por el Xeneize y hasta mostró el particular souvenir que se llevó como recuerdo: "No me importaba más nada que esto, lo puse como condición", dijo Cantor mostrando al bolilla y el papel que tenía el nombre del Club Atlético Boca Juniors. "Participar de estos eventos es algo que no se da todos los días y estas son las cosas que quedan para siempre, y menos con el club de tus amores participando", expresó el periodista que conquistó el corazón del fútbol en Estados Unidos.

De Buenos Aires a Estados Unidos: una trayectoria ejemplar

Cantor nació en Buenos Aires, Argentina, y emigró a California durante su adolescencia. Allí se graduó en la Universidad del Sur de California. De ascendencia judía, su familia tiene raíces en Rumanía y Polonia, marcadas por la historia del siglo XX.

Andrés Cantor, el periodista argentino nacionalizado estadounidense que estuvo a cargo de la ceremonia, se llevó un particular recuerdo del sorteo del Mundial de Clubes 2025... uD83DuDD39uD83DuDD38uD83DuDE02 pic.twitter.com/qO3CAtlEA5 — TyC Sports (@TyCSports) December 5, 2024

Su carrera despegó en Univisión, donde popularizó su característico grito de gol. Aunque debutó en la Copa Mundial de 1990, alcanzó fama mundial en la edición de 1994, celebrada en Estados Unidos. Su estilo ha inspirado a narradores en América Latina y se ha integrado en la cultura deportiva de habla hispana en el país.

Además del fútbol, Cantor ha cubierto múltiples deportes y eventos, incluidos los Juegos Olímpicos, consolidándose como una figura multifacética del periodismo deportivo. Actualmente, trabaja para Telemundo Deportes, liderando la cobertura de grandes torneos como el Mundial de Catar 2022, donde volvió a emocionar a los espectadores con su relato apasionado.

Un ícono cultural

Cantor no solo narra partidos, sino que ha trascendido al ser parte de la cultura popular. Su grito de gol ha sido incluido en comerciales, tonos de llamada, e incluso lo llevó a participar en programas como el Late Show with David Letterman. En cada relato, Andrés refleja su pasión por el fútbol, destacando momentos icónicos como el "Gol del Siglo" de Diego Maradona en 1986.

Su influencia no se limita a la televisión: a través de su cadena de radio Fútbol de Primera, Cantor transmite los partidos de la selección mexicana, la Copa Oro, y otros grandes eventos del fútbol internacional, llegando a más de 100 estaciones afiliadas en todo el país.

Un hincha de Boca en la cima del deporte internacional

La revelación de su amor por Boca Juniors durante el sorteo del Mundial de Clubes 2025 es solo un capítulo más en la vida de este apasionado relator. Andrés Cantor no solo narra el fútbol, lo vive, y su conexión con el Xeneize agrega una nueva dimensión a su ya legendaria carrera.

De Buenos Aires a Miami, y de allí al mundo, Cantor sigue siendo una de las voces más queridas y emblemáticas del deporte.