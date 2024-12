Pier Barrios rompió el silencio y habló de las denuncias por apuestas deportivas

Después de desvincularse de Godoy Cruz, el futbolista Pier Barrios habló públicamente en Una de más, programa de MDZ Radio. El defensor cordobés se mostró conforme con su desempeño y, después de dedicarle unas palabras emotivas a los hinchas, desmintió los rumores de su participación en las presuntas apuestas deportivas que se habrían llevado a cabo entre los jugadores del club.

Barrios confirmó que ahora se encuentra entrenando en Perú, donde próximamente debutará en el Melgar. El futbolista, que dejó el club mendocino luego de dos años de trabajo y más de 100 partidos jugados, expresó con emoción su agradecimiento hacia los hinchas: "La sensación es muy buena. Yo fui feliz en Godoy Cruz, desde el primer día hasta el último. Me han tratado de una manera increíble... el hincha de Godoy Cruz sabe que me voy bien".

Escuchá las declaraciones de Pier Barrios:

A pesar de que hubo "momentos muy duros", como cuando el Tomba peleó el descenso en 2022, el jugador cree que "el saldo es bastante positivo". En ese sentido "me habría gustado quedarme", aunque "estoy más cerca de retirarme que del comienzo. Y uno ya lamentablemente tiene que priorizar otras cosas", confesó. De todas maneras Barrios se siente convencido de que irse al Melgar "es lo mejor para mi carrera".

Sobre los rumores de su participación en las supuestas apuestas deportivas dentro del club, el jugador dijo que "no me entra en la cabeza que alguien piense que yo tuve algo que ver con todo eso".

"Acá nos conocemos entre todos: Pregúntenle a cualquiera quién es Pier Barrios. He tenido una carrera que considero buena, no he ganado mucho dinero, pero lo que a mi me deja tranquilo es que, como persona, he tenido una carrera intachable", explicó.

La foto con la que se despidió el futbolista en las redes sociales. Foto: @pierbarrios

Para el cordobés, el tema de las apuestas deportivas es muy amargante. "Es una locura que estemos vinculando a cualquier jugador que baje el nivel a una locura de estas". Luego defendió con firmeza a sus compañeros del Tomba: "Creo que tenemos que ponernos a pensar un poco e irnos a la realidad. Me parece que este equipo se entregó al máximo, hemos jugado partidos prácticamente lesionados cuando podríamos haber esperado hasta la otra fecha. Y hemos querido estar".

Es por todo esto que "no me enojó pero sí que me dolió" que lo acusaran a él y a sus compañeros de participar en las apuestas deportivas. "Uno empieza a tomar cariño por la camiseta con cada partido que pasa, en cada batalla. La gente hasta el último día en Mendoza me paraba en la calle y me agradecía. Yo me quedo con la realidad", concluyó.