Con 5 de River y 3 de Boca, la lista preliminar para el Sudamericano Sub 20

El entrenador de la Selección Argentina Sub 20, Diego Placente, presentó la lista preliminar de convocados para el Torneo Sudamericano 2025, que se disputará a partir de fines de enero en Venezuela. Esta competencia será clave, ya que otorgará cuatro plazas al Mundial Sub 20 de Chile.

Con River Plate como el equipo que más jugadores aporta (cinco), seguido por Boca Juniors (tres), la nómina incluye tanto promesas destacadas como figuras consolidadas en las juveniles y el fútbol local.

Los nombres destacados de la lista

Entre los convocados, sobresale la presencia de Claudio Echeverri, reciente incorporación del Manchester City. El Diablito será una de las figuras del equipo y buscará demostrar por qué es considerado una de las grandes promesas del fútbol argentino.

En defensa, se destaca Aarón Anselmino (Boca), que ya tiene experiencia en Primera y fue transferido al Chelsea por una suma millonaria. En el mediocampo, los nombres de Franco Mastantuono (River) y Milton Delgado (Boca) aportan equilibrio y proyección.

Anselmino, el líder de la defensa de la Selección juvenil Sub 20. (FotoBaires)

La delantera contará con el tridente que brilló en el último Mundial Sub 17: Agustín Ruberto, Ian Subiabre (ambos de River) y Santiago López (Independiente), además de promesas como Santino Andino (Godoy Cruz) y Maher Carrizo (Vélez).

#Sub20 Lista de convocados por Diego Placente para trabajar en Ezeiza.



uD83DuDCAAuD83CuDFFB De cara al Sudamericano, la preselección se entrenará hasta el lunes.



uD83DuDCDD https://t.co/57NVnQDokS pic.twitter.com/9OG2FfFR6W — uD83CuDDE6uD83CuDDF7 Selección Argentina ??? (@Argentina) December 27, 2024

Los partidos de la Selección Sub 20 en el Grupo del Sudamericano

24/1 vs. Brasil - 20.30 hs.

26/1 vs. Colombia - 20.30 hs

28/1 vs. Bolivia - 17 hs

1/2 vs. Ecuador - 17 hs

A la Selección argentina le tocó un grupo extremadamente competitivo en relación al A, donde competirán el local Venezuela, Uruguay, Paraguay, Perú y Chile, que ya está clasificado a la Copa del Mundo en calidad de anfitrión (en caso de quedar entre los cuatro primeros del hexagonal abrirá un quinto cupo).