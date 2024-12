Tras anunciar su salida de Newell's, ¿Vangioni le tiró un palito a Gallardo?

La victoria de Newell's ante Talleres de Córdoba, en el Mario Alberto Kempes, fue el último partido de Leonel Vangioni con la camiseta de la Lepra, club en el que debutó en la temporada 2006 y al cual retornó en el 2022. Luego de un seundo ciclo de tres años, buscará nuevos horizontes.

En las últimas horas el lateral por izquierda, figura de River entre el 2013 y 2016, enfrentó los micrófonos de TyC Sports y fue consultado sobre qué haría en caso de recibir un llamado de Marcelo Gallardo, el DT con el que, quizás, mostró una de las mejores versiones de su carrera.

Vangioni ganó, entre otros títulos, la Sudamericana 2014 y la Libertadores 2015.

En cuanto a lo que pensó a la hora de tomar su decisión, Vangioni reveló: "Más allá de que la decisión la venía tomando hace rato, no pensaba en lo que iba a pasar después, preferí disfrutar el último tiempo y no pensar en otra cosa. Recién el último día lo hice. Pero no hablé con ningún club, solamente mi familia sabía lo que iba a hacer".

Sobre la posibilidad de un segundo paso por River, en caso de ser tentado por el Muñeco, contó: "Todo el mundo sabe el cariño que yo tengo por el club. Creo que le entregué los mejores años de mi carrera al equipo, a la institución, a Ramón Díaz y a Marcelo Gallardo".

"Hoy el equipo está muy bien en ese puesto. Creo que tienen jugadores de mucha jerarquía. Pero está claro que hablaría con Marcelo por un respeto y un cariño que yo le tengo", sentenció Vangioni, quien en River jugó 129 partidos, marcó cinco goles y alzó cinco títulos.