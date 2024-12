Valentín Gómez reveló adónde desea seguir su carrera y no nombró a River: “Me gustaría jugar en…”

Tras la merecida consagración conseguida una semana atrás en la Liga Profesional, Vélez Sarsfield no pudo coronar un 2024 redondo este sábado al caer categóricamente 3-0 ante Estudiantes de La Plata por el Trofeo de Campeones. El equipo dirigido provisoriamente por Leandro Desábato dio una muy pálida imagen y despidió un gran año con un sabor un poco agridulce.

Este pudo haberse tratado también del último partido en el club de Valentín Gómez, una de sus figuras y más grandes joyas salidas de sus divisiones inferiores. El joven central de 21 años ha sido uno de los futbolistas más destacados del fútbol argentino y es pretendido por River Plate, que viene buscándolo desde anteriores mercados de pases.

Las declaraciones de Valentín Gómez respecto de su futuro

En ese sentido, tras la derrota ante el Pincha, el jugador fue consultado sobre lo que piensa hacer en 2025, pero no hizo ninguna mención al Millonario: "Primero me voy a tomar vacaciones y después veré qué decisión tomo para mi futuro. Si bien la realidad es que me gustaría seguir creciendo en el fútbol de Europa, hay que ver si existe la posibilidad y si algún club está dispuesto a venirme a buscar", declaró ente el micrófono del medio partidario El Fortín de Vélez.

Gómez tiene contrato con el cuadro de Liniers hasta diciembre de 2026, con una cláusula de salida de 10 millones de dólares que no pretenden negociar. Esto podría significar un obstáculo para River, pero no tanto así para equipos del Viejo Continente, de donde, según trascendió en los últimos días, ya se mostró interesado en incorporarlo la Lazio de Italia.

Por otro lado, el defensor también le dedicó unas palabras a los hinchas de Vélez por lo que fue la dura caída en Santiago: "Le pedimos disculpas a la gente, que hicieron un gran esfuerzo en venir hasta acá y bancarnos. El equipo no respondió, no nos salieron las cosas, pero que esto no manche el gran año que tuvimos", apuntó.