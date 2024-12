Rodrigo De Paul explicó el particular motivo del festejo de su gol a Barcelona: "Mi hija siempre me pide..."

Rodrigo De Paul fue el gran protagonista de la remontada del Atlético de Madrid ante el Barcelona. Con un golazo que igualó el partido en el complemento y allanó el camino para el 2-1 definitivo, el volante argentino no solo brilló en el campo, sino que también llamó la atención por su festejo.

El partido parecía complicado para el conjunto de Diego Simeone, que caía 1-0 con un tanto de Pedri en el primer tiempo. Sin embargo, De Paul aprovechó un error en la salida catalana y, con un remate certero, venció al arquero Peña. Este gol no solo significó el empate, sino que inyectó energía al equipo colchonero, que cerró el encuentro con un agónico gol de Alexander Sorloth -tras un centro medido del lateral argentino campeón del mundo Nahuel Molina- en tiempo de descuento.

Tras marcar, De Paul primero fue en busca de otro campeón del mundo como Julián Álvarez e hizo un gesto particular: levantó dos dedos de su mano derecha y chocó el puño con el Araña antes de fundirse en un abrazo. Luego, el Motorcito se paró frente a una cámara y mostró los cinco dedos de su mano derecha y tres de su mano izquierda. Un festejo que rápidamente se viralizó en redes sociales, y que no fue casualidad ni improvisado. En diálogo con ESPN, el jugador reveló su significado: “Mis hija siempre me piden que haga algo especial. Ahora querían el 5 y el 3 porque tienen 5 y 3 años. Recién terminé de hablar, estaban súper felices porque fue para ellos, para Fran y Bauti”.

El gesto no solo emocionó a su familia, sino que también destacó la cercanía del argentino con sus seres queridos. Además, mostró la complicidad con su compañero y amigo Julián Álvarez, quien lo acompañó en el festejo previo, reflejando la unión entre los futbolistas argentinos.

El triunfo ante el Barcelona reafirmó el excelente momento de De Paul, que se consolida como una pieza clave para el Atlético de Madrid y sigue dejando su huella en cada partido, tanto dentro como fuera del campo de juego.