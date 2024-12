Vinicius Júnior destronó a Messi y ganó el The Best 2024 al mejor futbolista

Este martes se entregaron en Qatar los Premios FIFA The Best 2024, que considera lo hecho entre el 21 de agosto de 2023 y el 10 de agosto de 2024. Como principal atracción, el premio que esperaban todos y que dio cierre a la ceremonia fue al del mejor futbolista masculino del mundo, para el que competía, entre otras grandes estrellas, Lionel Messi. Sin embargo, como se esperaba, el galardonado fue Vinícius Júnior, luego de la gran polémica que se había generado por no haber ganado el Balón de Oro meses atrás ante Rodri.

El premio fue entregado por el mismo Gianni Infantino, quien volvió a hacerse presente luego de la presentación del evento. "Me parecía imposible llegar a este escenario… Llegué de un lugar pequeño, cerca de la pobreza y la delincuencia. Ahora estoy aquí", expresó emocionado en portugués el crack brasileño al subir al estrado luego de que le entregaran el trofeo.

El momento de la entrega del The Best a Vinicius

Es el primer gran premio de estas características que recibe en categorías absolutas. Ya había sido nominado a los The Best en 2022 y a los Balones de Oro 2022, 2023 y 2024, quedándose en las puertas de este último. Este mismo año había sido reconocido con el premio al mejor jugador de la Champions luego de consagrarse tras la final ganada ante Borussia Dortmund en junio.

Desde que comenzó a entregarse en 2016, es el quinto futbolista distinto que recibe el galardón en 9 ediciones, luego de los 3 que ganó Lionel Messi (2019, 2022 y 2023), los 2 de Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y Robert Lewandowski (2020 y 2021), y el de Luka Modric (2018). Además, es el primer brasileño en ganarlo en la categoría masculina (Marta lo ganó en la femenina en 2018 y 2024) y el primero desde 2007, contando también los Balones de Oro, cuando ganó Kaká.

La temporada 2023/24 para Vinicius ha sido sobresaliente con el Real Madrid, habiendo ganado LaLiga y la Supercopa de España en el ámbito local, y la Champions League en el internacional, siendo la principal figura del equipo en muchas de las instancias más importantes. Fueron 39 encuentros disputados con la camiseta merengue, con 24 goles y 10 asistencias. Como contraparte, no pudo brillar tanto con la Selección de Brasil, quedando eliminado en cuartos de la Copa América. En total fueron 10 partidos con la Canarinha en ese período, con apenas 2 goles y 2 asistencias.