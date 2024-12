Gallardo jugó al pádel con un ex River y hay rumores: ¿lo suma a su cuerpo técnico?

River finalizó 2024 con una derrota por 1-0 ante Racing, pero logró la clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, en la que nuevamente será cabeza de serie. Tras un año sin objetivos cumplidos, gran parte del plantel millonario inició su período de vacaciones. Sin embargo, antes de partir, Marcelo Gallardo se reunió con cada jugador para comunicarles cuál será su rol en el proyecto del próximo año. Mientras tanto, el Muñeco y la dirigencia trabajan en nuevas incorporaciones y analizan salidas dentro del plantel profesional y ¿también en el cuerpo técnico?.

En las últimas horas se difundió una foto del técnico millonario jugando al pádel, uno de sus hobbies favoritos, junto a Leonardo Pisculichi. Esta imagen no hizo más que alimentar el rumor, por ahora negado desde adentro del club, de que el exfutbolista de River podría sumarse al cuerpo técnico del Muñeco. Las versiones sobre la posible llegada del ex Argentinos por ahora no tienen sustento, ya que desde su regreso a River, Gallardo realizó muy pocas modificaciones en su cuerpo técnico dado que Matías Biscay y Hernán Buján siguen siendo sus asistentes más importantes.

Gallardo jugó al pádel con Pisculichi (Foto: Archivo)

Pisculichi se retiró del fútbol profesional a mediados de 2021 y desde ese entonces no volvió a tener contacto con ningún equipo. Sin embargo, luego de colgar los botines, completó su curso como entrenador y su deseo es poder dirigir un equipo profesional. Por su parte, la relación con Gallardo es única. El Muñeco lo fue a buscar en 2014 cuando jugaba en China y se convirtió en el primer refuerzo del Millonario y a partir de ese momento, fue una de las piezas clave del equipo campeón de la Copa Sudamericana 2014.

De hecho, fue el mejor jugador del equipo durante todo el certamen y se destacó por convertirle el gol que clasificó a River a la final y a su vez, eliminó a Boca de la Copa. Además, en la final ante Atlético Nacional, Pisculichi marcó el tanto en la ida y brindó dos asistencias en la vuelta para que el Millonario vuelva gritar campeón de un torneo internacional luego de 17 años.

Finalmente, tras el flojo desempeño de 2024, Gallardo buscará dar un giro al equipo en 2025. Entre los objetivos se destacan regresar al protagonismo en la Copa Libertadores, competir en las ligas locales y disputar el Mundial de Clubes. Para ello, será crucial contar con un plantel renovado, sin fisuras en el rendimiento y con un enfoque total en los desafíos que se avecinan. Por ello, los refuerzos serán clave para Gallardo, quien ya identificó los puestos más urgentes a mejorar. La posición de volante central se perfila como prioritaria, con Rodrigo Villagra como única opción confiable tras las posibles bajas en ese sector. Además, el centrodelantero es otro foco de atención, dado el bajo rendimiento de quienes ocuparon esa posición este año.